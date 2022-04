Diretta Cagliari Juventus/ Streaming video tv: Allegri cerca il riscatto (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS: BIANCONERI PER BLINDARE IL QUARTO POSTO

Cagliari Juventus, in diretta sabato 9 aprile alle ore 20:45, dalla Unipol Domus di Cagliari, è valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I sardi sono reduci dalla pesante sconfitta subita alla Dacia Arena contro l’Udinese, in cui sono stati sconfitti con il roboante punteggio di 5-1. Per la squadra di Walter Mazzarri si è trattata della quarta partita consecutivamente, con un risultato che pesa soprattutto a livello morale. Il Cagliari è rimasto comunque in zona salvezza, al diciassettesimo posto in classifica con 25 punti, 3 in più rispetto a Venezia e Genoa, appaiate a 22.

DIRETTA/ Milan Cagliari Primavera (risultato finale 2-4): doppietta di Luvumbo!

La Juventus arriva alla gara di Cagliari, dopo la sconfitta casalinga nel derby d’Italia contro l’Inter, da cui sono usciti a mani vuote, pur avendo disputato una buona gara. I nerazzurri hanno conquistato la vittoria imponendosi 0-1 con il gol su rigore di Hakan Calhanoglu. A causa di questo risultato, la squadra di Massimiliano Allegri è ormai esclusa dalla corsa scudetto, con la prima posizione distante di 8 lunghezze. I bianconeri sono attualmente al quarto posto con 59 punti, in zona Champions League, ma devono guardarsi le spalle dalla Roma, che insegue a quota 54. Nella gara di andata, disputata a dicembre, la Juventus si è imposta 2-0 sul Cagliari.

Probabili formazioni Cagliari Juventus/ Diretta tv: 3 squalificati (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Cagliari Juventus di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Cagliari Juventus anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso sarà in diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

DIRETTA/ Udinese Cagliari (risultato finale 5-1): Beto, tripletta e pokerissimo!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI JUVENTUS

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Cagliari Juventus, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. L’allenatore dei sardi, Walter Mazzarri, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2, questa la probabile formazione titolare del Cagliari per la gara contro la Juventus: Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1. In difesa probabile conferma della coppia De Ligt-Chiellini, mentre nel tridente sembra favorito Cuadrado, che dovrebbe agire sulla fascia destra. Ecco la probabile formazione titolare dei bianconeri: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Zakaria; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Cagliari Juventus di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Non parte con i favori dei pronostici la squadra sarda, con la vittoria del Cagliari, abbinata al segno 1, quotata 5.50. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene presentato con una quota di 3.80. Il successo esterno della Juventus, con segno 2, è proposto a 1.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA