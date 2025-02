DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci al via della diretta Cagliari Juventus, Thiago Motta almeno in campionato può sorridere perché reduce da una striscia di tre vittorie consecutive, la prima in tutto questo campionato nel quale la Juventus non aveva mai avuto continuità di successi – mentre i pareggi di fila sono stati anche quattro. Tuttavia c’è naturalmente da tenere conto dell’eliminazione dalla Champions League, come l’ulteriore peso di 120 minuti giocati inutilmente in Olanda mercoledì sera. Della stanchezza fisica e magari anche mentale della Vecchia Signora proverà certamente ad approfittarne il Cagliari, con i rossoblù sardi di Davide Nicola che tutto sommato sono in buona forma, come dimostrano tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime sette giornate.

Questo dopo il pessimo dicembre che era stato caratterizzato da quattro sconfitte consecutive per gli isolani; la Juventus dal canto suo deve tornare a vincere per non riaprire discorsi di crisi e avere molte più chance di qualificarsi alla prossima Champions League, ma ne sarà capace? Il verdetto arriverà dalla diretta Cagliari Juventus! CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Yerry Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; T. Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; F. Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cagliari Juventus, valida come posticipo serale della domenica di campionato, viene trasmesso esclusivamente da DAZN. Puoi vedere il match dell’Unipol Domus da remoto con lo streaming offerto dall’applicazione o dal sito ufficiale e, se sei anche iscritto a Sky, usa l’app Sky Go o guardalo in tv sul canale Zona Dazn 214.

CAGLIARI JUVENTUS, SQUADRE IN SERIE POSITIVA

Posticipo imperdibile quello della diretta Cagliari Juventus che si tiene domenica 23 febbraio 2025 alle ore 20:45. Presso l’impianto Unipol Domus i sardi di mister Nicola tenteranno di prolungare a tre la mini striscia di risultati utili consecutivi che li ha sin qui portati al quattordicesimo posto con venticinque punti, gli stessi di Como e Lecce tra i quali si colloca al momento. Battuto il Parma ed avendo fermato l’Atalanta con un pareggio senza reti a Bergamo, i rossoblu credono di avere le carte in regola per guadagnarsi la salvezza e la permanenza in Serie A da qui alla fine della stagione.

I bianconeri, invece, desiderano consolidare la quarta posizione raggiunta con i loro quarantasei punti, al pari della Lazio che sta alle loro spalle. Per la Vecchia Signora vincere anche questa sfida vorrebbe dire conquistare la quarta vittoria consecutive in campionato e metterebbe così ulteriore pressione sulla Lazio, che ha pareggiato col Napoli lo scorso weekend venendo quindi raggiunta dalla Juve. Per mister Motta ed i suoi significherebbe inoltre riscattare l’eliminazione dalla Champions League patita in settimana per mano del PSV di Eindhoven.

CAGLIARI JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Gli infortuni di Ciocci e Gaetano spingono mister Nicola verso un 4-4-1-1 con Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello, Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici, Viola e Piccoli nelle probabili formazioni della diretta Cagliari Juventus. Le assenze di Bremer, Cabal, Kalulu, Douglas Luiz e Milik dovrebbero invece convincere mister Thiago Motta ad utilizzare un modulo 4-2-3-1 con Di Gregorio, Savona, Gatti, Veiga, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Conceicao, McKennie, Gonzalez e Kolo Muani.

SCOMMESSA CAGLIARI JUVENTUS, LE QUOTE

I bookmakers la pensano all’unisono relativamente all’esito finale della diretta Cagliari Juventus stando alle quote fornite nei giorni scorsi. Un’agenzia come Snai indica infatti ad esempio che i bianconeri sono gli assoluti favoriti per aggiudicarsi la posta in palio con il 2 fissato appunto a solo 1.75. La vittoria dei rossoblu appare invece come un’opzione abbastanza remota perchè si verifichi davvero con l’1 indicato a 4.40 e nemmeno il pareggio risulta un punteggio tanto facile da ottenere con l’x quotato a 3.75.