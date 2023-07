DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS U23/ Video streaming tv: focus sui giovani bianconeri (29 luglio 2023)

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS U23: FOCUS SUI GIOVANI BIANCONERI

Mentre aspettiamo la diretta di Cagliari Juventus U23, potrebbe essere interessante spendere adesso qualche parola circa la seconda squadra bianconera, che oggi darà vita a questa interessante partita amichevole contro i rossoblù sardi. La Juventus U23 nella scorsa stagione 2022-2023 ha ottenuto come risultato più significativo la finale della Coppa Italia di Serie C, tuttavia persa contro il Vicenza, mentre in campionato la Next Gen della Vecchia Signora in realtà non è andata oltre un tredicesimo posto in classifica abbastanza modesto.

Per la precisione, la Juventus U23 aveva ottenuto tredici vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte per un totale di 49 punti, a sole due lunghezze dalla zona playoff ma d’altronde anche appena quattro punti sopra la zona playout. L’obiettivo per il campionato 2023-2024 sarà evidentemente quello di riuscire a fare un po’ meglio, sicuramente un’amichevole contro una avversaria di Serie A come il Cagliari sarà un banco di prova molto significativo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Juventus U23 non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club rossoblu, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test sostenuto dagli uomini di Claudio Ranieri.

ALTRA AMICHEVOLE NON IMPEGNATIVA

Cagliari Juventus U23 in diretta sabato 29 luglio 2023 alle ore 19.00 presso lo stadio Piergiorgio Perucca di Saint Vincent sarà una sfida amichevole. Il Cagliari si prepara a sfidare la Juventus Next Gen, la seconda squadra della Juventus attualmente militante in Serie C. La Juventus Next Gen è nota anche come l’U23 della squadra bianconera ed ha ottenuto risultati eccellenti nei campionati di terza serie, fornendo diversi giocatori competitivi da utilizzare nella prima squadra.

Questa amichevole pre-stagionale sarà la terza per il Cagliari. Nella prima uscita, i Sardi hanno sconfitto l’Olbia con un punteggio di 2-0. Successivamente, hanno affrontato e superato la Roma Primavera con un convincente 4-1 nell’ultimo test disputato presso il campo di Saint Vincent. La sfida contro la Juventus Next Gen sarà un’opportunità importante per il Cagliari di misurarsi con una squadra di valore, anche se “giovanile”, e testare le proprie capacità prima dell’inizio ufficiale della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Piergiorgio Perucca di Saint Vincent. Per il Cagliari, Claudio Ranieri schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi, Lella, Deiola, Makoumbou, Kourfalidis; Viola, Pavoletti. Risponderà la Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Daffara, Huijsen, Poli, Muharemovic; Cudrig, Sersanti, Barrenechea, Iling-Junior; Yildiz, Da Graca, Cerri.

