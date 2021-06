DIRETTA/ Cagliari Lazio Primavera (risultato finale 4-3) streaming: la decide Contini

DIRETTA CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 4-3): LA DECIDE CONTINI

Fallo di Zallu in area e calcio di rigore per la Lazio! Ciocci compie una grandissima parata e tiene in vita la Lazio. La riprende il Cagliari! Luvumbo assiste Desogus che deve solo spingerla in rete, girandola di emozioni per una sfida dai mille risvolti. La ribalta il Cagliari sei minuti dopo il pareggio! Masala serve Contini che sul secondo palo sigla la doppietta personale! Tiro di Floriani che non inquadra la porta. Sono tre i minuti di recupero, Cagliari ad un passo dalla vittoria. Termina il match, grandissima vittoria dei sardi in rimonta con la zampata di Contini, autore di una doppietta, come Desogus. (agg. Umberto Tessier)

GOL DI MARINO!

Inizia la ripresa tra Cagliari e Lazio, si riparte dal due a due. Armini calcia dalla lunga distanza e coglie il palo! Novella calcia dalla lunga distanza, la sfera termina alta con Ciocci non impensierito. Masala risponde per le rime ma non centra la porta. Marino! La Lazio si riporta in avanti. Bel tiro di esterno che non lascia scampo a Ciocci. Bianconcelesti che si riportano avanti dopo l’ora di gioco. Vedremo se il Cagliari avrà la forza di riprenderla ancora come nella prima frazione dove era sotto di due reti. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Lazio Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

GOL DI DEGOSUS!

Contini! La riapre il Cagliari! Errore della difesa biancoceleste, Contini recupera la sfera e la mette in rete. Ci prova Cavuoti, attento il portiere avversario. Degosus! Il Cagliari la riprende alla mezzora di gioco. Bella giocata per la rete del pari, gara ricca di emozioni. Cusmano prende male la sfera e per un soffio non la mette nella propria porta. Prima frazione ricca di emozioni, già quattro le reti siglate. Bellissima giocata di Marino, Ciocci risponde con una grande parata. Termina la prima frazione sul risultato di due a due. Gara divertente e ricca di occasioni. (agg. Umberto Tessier)

RADDOPPIA NOVELLA!

Inizia il match tra Cagliari e Lazio. La Lazio inizia subito con un pressing molto alto. Castigliani! La Lazio la sblocca dopo appena otto minuti di gara. Bel tiro che non lascia scampo al portiere avversario. I sardi, dopo aver subito il gol, stanno provando a riorganizzarsi nel tentativo di riprenderla subito. Novella! Ancora Lazio in rete! In contropiede la compagine ospite trova la rete del raddoppio, non impeccabile Ciocci nell’occasione. Ricordiamo che Novella ha anche dato l’assist del vantaggio. Arriva il giallo per Novella che ferma Zallu. Abbiamo superato il ventesimo minuto di gioco, Lazio padrona del campo, sardi in grande difficoltà. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati al calcio d’inizio di Cagliari Lazio Primavera. Questa partita ha solo due incroci: l’anno scorso infatti le squadre si erano trovate avversarie per la prima volta, il match di andata era stato disputato a fine ottobre e quello di ritorno, come il resto del campionato 1, cancellato a causa del lockdown. Dunque un solo precedente in Sardegna, vinto dal Cagliari in rimonta – dopo la rete di Alessandro Cerbara – con i gol di Luca Gagliano (doppietta) e Riccardo Ladinetti, nel finale un’espulsione per parte con Nicolò Armini e Gianluca Contini allontanati dall’arbitro a 4 minuti di distanza l’uno dall’altro. Il Cagliari Primavera ha vinto anche il match dello scorso febbraio, giocato a Formello: curiosamente successo ottenuto con due autoreti (di Szymon Czyz e Marzio Pica) con in mezzo il timbro di Cerbara, reti arrivate tutte nel primo tempo e al 90’ gli isolani erano rimasti in 10 per l’espulsione di Ivan Michelotti. Ora siamo veramente pronti a metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, è davvero tutto pronto e dunque la diretta di Cagliari Lazio Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA EQUILIBRATA!

Cagliari Lazio Primavera, in diretta domenica 6 giugno 2021 alle ore 10.30 presso il Centro Sportivo Asseminello sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Biancocelesti alle strette, in una situazione di classifica sempre più difficile per la squadra allenata da Leonardo Menichini.

Battuta in casa anche dall’Atalanta nell’ultimo impegno disputato, la Lazio resta penultima a -2 dal Torino e rischia la retrocessione anche in caso di allargamento del campionato Primavera 1 a 18 squadre. Servirà almeno la terzultima piazza, impossibile da raggiungere però per Raul Moro e compagni senza ricominciare a fare punti. Il Cagliari è ormai a +8 dalla zona play off e l’ultima vittoria interna contro la Spal è sembrata quella decisiva per blindare la salvezza. La formazione sarda si è resa protagonista di un eccellente girone di ritorno, dimostrando di avere qualità e con una diversa continuità per tutto il campionato probabilmente anche i play off sarebbero stati alla portata dei rossoblu.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Cagliari e Lazio Primavera presso il centro sportivo Asseminello. I padroni di casa allenati da Alessandro Agostini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ciocci; Zallu, Michelotti, Boccia, Schirru, Cusumano, Luvumbo, Cavuoti, Contini, Desogus, Tramoni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Menichini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Furlanetto; Novella, Adeagbo, Armini, T. Marino; Bertini, Franco, A. Marino; Czyz; Castigliani, Raul Moro.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Cagliari e Lazio Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.40 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.80 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



