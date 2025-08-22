Diretta Cagliari Lazio Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di campionato.

DIRETTA CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Cagliari Lazio Primavera sta per cominciare, il quadro ufficiale dei precedenti ci consegna sette sfide e questa sarà la prima tra Francesco Pisano e Francesco Punzi, entrambi allenatori nuovi rispetto alla passata stagione. Curioso l’andamento dei testa a testa: le prime quattro partite le ha vinte il Cagliari, ma nelle ultime tre si è registrata una vittoria biancoceleste con i due pareggi dell’ultimo campionato. Il successo biancoceleste per di più è maturato all’Asseminello, nell’aprile di un anno fa: la partita era stata risolta dal gol di Flavio Sulora dal termine.

L’ultima affermazione casalinga del Cagliari è un bellissimo 4-3 nel giugno 2021: Simone Castigliani e Mattia Novella per il doppio vantaggio della Lazio dopo un quarto d’ora, alla mezz’ora era già 2-2 con le reti di Gianluca Contini e Jacopo Desogus e poi gli isolani avevano ribaltato tutto, cioè il 2-3 di Andrea Marino, ancora con Desogus e Contini, sbagliando appena prima un rigore con lo stesso Contini. Speriamo allora di divertirci quanto quel giorno di quattro anni fa: possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, prende il via la diretta Cagliari Lazio Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Cagliari Lazio Primavera viene fornita sui canali di Sportitalia, appuntamento quindi in chiaro anche con la possibilità di diretta streaming video sul sito ufficiale.

SFIDA INTRIGANTE!

La diretta Cagliari Lazio Primavera va in scena alle ore 11:00 di venerdì 22 agosto, ed è dunque la partita inaugurale per la seconda giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026. Si affrontano due squadre sconfitte all’esordio: Cagliari battuto sul campo del Napoli, Lazio ko in casa contro il Genoa.

Più in generale, possiamo dire che si tratti di una stagione votata al riscatto: in quella precedente infatti nessuna delle due era riuscita a qualificarsi ai playoff, anche se il Cagliari li aveva sfiorati. Gli isolani erano stati beffati dal Milan per la sfida diretta, vendicandosi però vincendo contro di loro la Coppa Italia.

Aveva fatto peggio la Lazio, che non era riuscita a replicare il campionato ancora precedente chiudendo con 56 punti e addirittura in nona posizione. Per quanto riguarda la diretta Cagliari Lazio Primavera siamo solo all’inizio; dunque è ancora presto per tracciare bilanci.

Tuttavia la vittoria serve a entrambe per iniziare a produrre punti ed evitare di rimanere troppo indietro, dunque adesso possiamo dare uno sguardo alle scelte di campo leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA

Nella diretta Cagliari Lazio Primavera Francesco Pisano schiera un 3-4-2-1 nel quale Auseklis potrebbe essere il portiere, poi una difesa con capitan Cogoni a comandare la linea completata da Franke e Nuvoli, sugli esterni possono agire Grandu e Marini lasciando a Tronci il compito di impostare la manovra, coadiuvato da Liteta. Alle spalle dei due attaccanti si piazza Goryanov, per quanto riguarda il tandem offensivo della squadra isolana potremmo vedere ancora una volta Luca Costa e Trepy, ma occhio alla concorrenza di Paul Mendy e Saddi.

La Lazio Primavera di Francesco Punzi non ha cambiato modulo, è sempre un 4-3-3 nel quale Bordon e Bordoni proteggono il portiere Bosi con la collaborazione dei terzini Lorenzo Ferrari e Calvani, a tenere le fila del centrocampo c’è Santagostino Baldi che potrebbe essere schierato da perno in compagnia delle due mezzali Farcomeni e Pinelli, insidiati entrambi da Canali e Curzi che sono maggiormente offensivi e restano un’opzione anche per fare gli esterni nel tridente, dove Gelli e Cuzzarella partono favoriti così come Serra, in gol sabato scorso e che se la deve vedere con D’Agostini.