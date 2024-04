Diretta/ Cagliari Lazio Primavera, streaming video tv: sardi in crisi (6 aprile 2024)

DIRETTA CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA: BIANCOCELESTI IN SERIE POSITIVA

La diretta Cagliari Lazio Primavera, in programma domenica 7 aprile alle ore 11:00, racconta della 28esima giornata di campionato. I sardi sono reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque ovvero quella contro la Juventus. Per il resto pareggi con Frosinone, Sampdoria e Sassuolo più la sconfitta contro l’Empoli per 3-0.

I biancocelesti stanno invece vivendo un ottimo momento con il Sassuolo per 2-1 in trasferta, successi interni con Frosinone e Bologna più la vittoria contro la Sampdoria. L’unico passo falso è stato contro il Milan, ko per 2-0.

CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cagliari Lazio Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cagliari Lazio Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Wodzicki, difesa a quattro con Arba, Cogoni, Catena e Idrissi. A centrocampo Sulev, Balde e Malfitano mentre in attacco Marcolini dietro a Achour e Vinciguerra.

Risposta della Lazio con il modulo 4-3-3. Tra i pali Magro, pacchetto arretrato composto da Bedini, Dutu, Ruggeri e Milani. Mezzali titolari Bordon e Di Tommaso con Sardo playmaker. Tridente offensivo Gonzalez, Sulejmani e Fernandes.

CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Cagliari Lazio Primavera danno favorita la squadra di casa a 2.14. Secondo bet365, il segno X è dato a 3.30 e. 2.37.

L’Over 2.5 è dato a 1.70 mentre l’under a 2. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.62 e 2.15.











