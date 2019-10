Diretta Cagliari Lazio Primavera/ Streaming video tv: sardi in grande forma

Cagliari Lazio Primavera, domenica 27 ottobre 2019 alle ore 10.30, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Domenica mattina in campo per sardi e biancocelesti con la diretta Cagliari Lazio Primavera: i primi sono per ora la rivelazione del torneo a braccetto con il Genoa, con il quale dividono il secondo posto in classifica a due lunghezze dall’Atalanta capolista. Rossoblu reduci da quattro vittorie consecutive e soprattutto dall’importantissimo successo in casa del Torino per 1-3, un altro importante esame di maturità superato in questo brillante avvio di campionato. La Lazio ha dovuto invece incassare la sua seconda sconfitta consecutiva, perdendo proprio contro l’Atalanta che si è confermata unica formazione a punteggio pieno del campionato. Finora Lazio a metà classifica, la sfida in Sardegna potrà dire molto sulle reali ambizioni della squadra di Menichini in questa stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Lazio Primavera sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO PRIMAVERA

Andiamo infine a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cagliari Lazio, domenica 27 ottobre 2019 alle ore 10.30, sfida valevole per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Il Cagliari di Max Canzi giocherà presumibilmente con un 4-3-1-2: Ciocci, Porru, Aly, Carboni, Ladinetti, Boccia, Marigosu, Kanyamuna, Contini, Lombardi, Gagliano. La Lazio di Leonardo Menichini risponderà con un 3-5-2 che potrebbe essere così schierato: Alia; Armini, Kalaj, Petricca; De Angelis, Bianchi, Minala, Falbo, Ndrecka; Czyz, Zilli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA