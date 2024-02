DIRETTA/ Cagliari Lazio (risultato 0-1) streaming tv: autogol di Deiola! (Serie A 10 febbraio 2024)

DIRETTA CAGLIARI LAZIO (RISULTATO 0-1): AUTOGOL DI DEIOLA!

La Lazio insiste e si porta in vantaggio al 26′: punizione sulla trequarti, pallone per Isaksen che crossa forte e teso in area, pasticcio da Azzi e Deiola con deviazione di quest’ultimo nella propria porta, autogol e 0-1. La Lazio cerca sistematicamente di verticalizzare, cosa che non si vedeva da parte degli uomini di Sarri nelle precedenti partite, il Cagliari si ridesta solo a fine tempo. Fallo di Immobile che costa anche l’ammonizione al Capitano laziale, punizione pennellata in area per l’inserimento di Lapadula, che trova però la super risposta di Provedel a negargli il pareggio. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Roma Cagliari (risultato finale 4-0): Lukaku sfiora la cinquina (5 febbraio 2024)

DIRETTA CAGLIARI LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Lazio non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video di Cagliari Lazio, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CAGLIARI/ Quote: l'ex Shomurodov marca visita (Serie A, 5 febbraio 2024)

SCUFFET DICE NO A IMMOBILE

Parte aggressiva la Lazio, al 6′ sugli sviluppi di un corner rischia l’autogol Gaetano, con Scuffet che si tuffa a smanacciare. Al 7′ splendida palla in verticale di Isaksen per Immobile che non sorprende però Scuffet, attendo a deviare sul primo palo. La Lazio cerca la giocata in velocità ma il Cagliari è molto attento nei raddoppi di marcatura. Al 19′ Viola scambia con Gaetano e poi va al tiro con Provedel sicuro nella presa. Al 21′ cavalcata di Isaksen che fa tutto bene ma poi strozza la conclusione in area, che finisce debolmente tra le braccia di Scuffet. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Cagliari Milan Primavera (risultato finale 1-3): i rossoneri rialzano la testa! (4 febbraio 2024)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Tutto è pronto per il via alla diretta di Cagliari Lazio. Tre sconfitte consecutive per i padroni di casa del Cagliari e la necessità di rispondere all’Empoli, che ieri si è imposto sulla Salernitana all’Arechi, oltre che di dimenticare il pesante ko di lunedì contro la Roma. D’altro canto, per gli ospiti della Lazio è necessario sfruttare questo turno se i biancocelesti vorranno rilanciarsi nella serrata lotta per il quarto posto che varrebbe la partecipazione anche per la prossima edizione della Champions League.

Fischio d’inizio all’Unipol Domus alle 15.00, queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Claudio Ranieri e Maurizio Sarri: le leggiamo, poi la parola passerà alla diretta di Cagliari Lazio! CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert; Azzi, Nandez, Makoumbou, Deiola; Viola, Gaetano; Lapadula. All. Ranieri. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MATCH DELICATO

Cagliari Lazio, in diretta dallo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 10 febbraio 2024, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Anche se per motivi assai diversi, sicuramente la diretta di Cagliari Lazio sarà molto delicata per entrambe le squadre, a cominciare dai padroni di casa del Cagliari di Claudio Ranieri, che passa dalla sfida contro la Roma persa per 4-0 lunedì sera al duello con l’altra metà della capitale, sperando in un esito differente perché i rossoblù sardi, a quota 18 punti in classifica, hanno bisogno di risultati di spessore nella lunga volata per la salvezza.

Gli obiettivi sono diversi per la Lazio di Maurizio Sarri, ma in proporzione le difficoltà sono le stesse. Gli ospiti biancocelesti infatti arrivano da una brutta sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta e con i loro 34 punti sarebbero al momento fuori dalla zona europea. La classifica però è talmente corta che potrebbe bastare poco per tornare incorsa, magari addirittura anche per il quarto posto e quindi per la Champions League. Servirebbe tuttavia invertire fin da subito la tendenza: quali risposte ci darà oggi la diretta di Cagliari Lazio?

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cagliari Lazio. Claudio Ranieri deve fare i conti con assenze soprattutto in attacco, ipotizziamo per il suo Cagliari un modulo 3-5-2 con Scuffet in porta, protetto da Wieteska (oppure Viola ma con passaggio in questo caso al modulo 4-3-1-2), Mina e Dossena nella difesa a tre; folta linea a cinque invece a centrocampo, dove i titolari da destra a sinistra potrebbero essere Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati e Azzi, in ballottaggio però con Augello; infine, la coppia d’attacco del Cagliari dovrebbe vedere titolari Luvumbo e uno tra Petagna e Lapadula.

Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri deve fare i conti con la squalifica di Rovella e con Zaccagni che non è al top della condizione. Nel modulo 4-3-3 biamncoceleste schieriamo quindi Provedel in porta, con Lazzari oppure Pellegrini terzino destro per aprire una difesa completata poi da Gila, Romagnoli e Marusic; tutto invece sembra essere chiaro dalla mediana in su, cominciando da Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto a centrocampo, mentre il tridente dovrebbe essere composto da Isaksen, Immobile e Felipe Anderson.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Cagliari Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti gli ospiti biancocelesti. Di conseguenza, il segno 2 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno 1, qualora fosse il Cagliari a vincere oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA