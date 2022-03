DIRETTA CAGLIARI LAZIO/ Video streaming tv: la storia favorisce i biancocelesti

DIRETTA CAGLIARI LAZIO: TESTA A TESTA

La diretta di Cagliari Lazio si gioca oggi per l’81esima volta con il bilancio che è nettamente in favore dei biancocelesti. La squadra capitolina infatti ha vinto per 42 volte rispetto alle 21 dei sardi mentre sono 17 i pareggi. Nella scorsa stagione i biancocelesti si imposero col risultato finale di 0-2. La gara fu aperta al quarto minuto da una rete di Lazzari servito dentro coi giri giusti da Marusic. Il raddoppio lo mise a segno Ciro Immobile a 16′ dalla fine servito sempre dal calciatore montenegrino ex Ostenda.

I rossoblù non vincono tra le mura amiche contro la Lazio dal maggio del 2013 quando si disputava la 38esima giornata di Serie A. La gara terminò col risultato di 1-0 e fu decisa da una rete di Dessena al minuto 75 dopo un lungo equilibrio. L’andata ci regalò una gara di grande spettacolo terminata 2-2. La Lazio andava avanti col solito Immobile alla fine del primo tempo. Gli ospiti la ribaltavano con Joao Pedro e Keita Balde a inizio ripresa con Cataldi che poi nel finale la pareggiava. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA CAGLIARI LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Lazio sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali che trovate al numero 201 oppure 202 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati Sky; come sempre l’alternativa è la piattaforma DAZN che fornisce su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A. In questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video; potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MAZZARRI VUOLE FARE IL COLPACCIO!

Cagliari Lazio, in diretta naturalmente dallo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 5 marzo 2022, come quarto anticipo della ventottesima giornata di Serie A. La diretta di Cagliari Lazio si annuncia molto interessante, perché la posta in palio sarà altissima sia per la corsa verso la salvezza dei rossoblù di Walter Mazzarri sia per l’inseguimento dei biancocelesti di Maurizio Sarri ad un posto nelle prossime Coppe europee.

I sardi stanno vivendo un periodo molto buono, grazie al quale le speranze di salvezza del Cagliari appaiono adesso decisamente in crescita. Domenica scorsa è arrivata una preziosa vittoria sul campo del Torino, il cammino è ancora assai lungo ma sicuramente c’è più ottimismo adesso nell’ambiente rossoblù. Per la Lazio invece domenica scorsa c’è stata la beffarda sconfitta in extremis contro il Napoli, che rende sempre più difficile l’inseguimento al quarto posto, ma restano naturalmente aperte le strade per andare in Europa League o almeno in Conference League. Cosa succederà nella diretta Cagliari Lazio?

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Lazio ci dicono che Walter Mazzarri deve fare i conti con una lunga lista di giocatori indisponibili, che naturalmente limiterà le sue possibilità di scelta. Il Cagliari dunque dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-5-1-1 con Cragno protetto da una difesa a tre formata da Lovato, Altare e Goldaniga. A centrocampo ecco invece una folta linea a cinque che dovrebbe vedere Bellanova esterno destro, Dalbert a sinistra, le due mezzali Grassi e Deiola ed infine Marin in cabina di regia. In attacco dovremmo invece vedere Pereiro (favorito sull’ex Keita Balde) sulla trequarti, a supporto della prima punta Joao Pedro.

Maurizio Sarri ha invece più possibilità di scelta, anche se le assenze di Lazzari e Cataldi sono pesanti. Modulo di riferimento sarà il 4-3-3 per la sua Lazio: in porta giocherà Strakosha; davanti a lui la difesa a quattro con due maglie ancora da assegnare nei ballottaggi Patric-Acerbi e Hysaj-Radu per affiancare Marusic e Luiz Felipe. Tutto sembra più chiaro a centrocampo, dove dovrebbero giocare Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre nel tridente offensivo Zaccagni e Felipe Anderson sono in corsa per affiancare Pedro e Immobile, che dovrebbero essere sicuramente titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Cagliari Lazio in base alle quote offerte da Snai. Pronostico favorevole agli ospiti, il segno 2 per il successo della Lazio è infatti quotato a 2,05 mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Cagliari.



