DIRETTA/ Cagliari Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (28 aprile 2024)

DIRETTA CAGLIARI LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Cagliari Lecce Primavera è distante solo pochi minuti. Abbiamo due sconfitte nelle ultime tre partite per gli isolani, che però nel mezzo sono riusciti a battere la lanciatissima Atalanta; in generale possiamo considerare un periodo positivo questo per la squadra, che infatti nelle ultime nove giornate ha perso solo tre volte raccogliendo lo stesso numero di vittorie e pareggi, segno di una formazione equilibrata che sta ancora provando a prendersi la qualificazione ai playoff, ma che in trasferta non vince dal 14 gennaio e qui ha bisogno davvero di un salto di qualità.

Quello che ha fatto il Lecce nel girone di ritorno, di fatto blindando la salvezza: i giovani salentini, grazie a cinque vittorie nella seconda metà del torneo (in 13 gare, non tantissime ma con netta differenza rispetto alla prima parte), sono riusciti davvero a mettersi al sicuro o quasi, hanno anche ritrovato la vittoria esterna e nelle ultime cinque partite hanno messo insieme 8 punti, che per il passo in quella posizione di classifica è davvero tanto. Adesso noi siamo pronti a scoprire cosa succederà sul terreno di gioco, mettiamoci comodi perché la diretta di Cagliari Lecce Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

CAGLIARI LECCE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre accade, per la diretta Cagliari Lecce Primavera bisognerà fare affidamento a Sportitalia, canale che detiene i diritti del campionato giovanile per eccellenza del nostro Paese.

Se ci fossero problemi con il televisore oppure si è fuori casa, si può comunque vedere la diretta streaming sul sito web o sull’applicazione di Sportitalia su qualsiasi dispositivo mobile.

CAGLIARI LECCE PRIMAVERA, MIRACOLO ROSSOBLU?

Come per la Prima Squadra, anche in Primavera manca poco alla matematica salvezza. Stiamo parlando della diretta Cagliari Lecce Primavera, per l’esattezza dei pugliesi a cui mancano due punti per evitare la retrocessione che potrebbe trovare domenica 28 aprile alle ore 13:00. Per i sardi invece annata piuttosto tranquilla, ma che potrebbe vedere i rossoblu protagonisti di una rimonta ai playoff che avrebbe dell’incredibile.

Infatti il Sassuolo è sesto a 48 punti, aspettando sempre il Milan potenzialmente a 49, mentre il Cagliari è a quota 40. Vincendo tutte le partite e sperando in qualche passo falso, gli isolani potrebbero addirittura accedere alle prime sei. Parliamo di una combinazione molto difficile, ma in questo campionato tutto è possibile. Un po’ di rammarico col senno del poi i rossoblu ce l’hanno: nelle ultime cinque partite sono arrivate solo due vittorie a fronte del pari col Sassuolo e le sconfitte contro Lazio e Inter. Il Lecce ha messo una grossa ipoteca sulla salvezza grazie all’ultima gara giocata e vinta contro la Sampdoria di misura.

CAGLIARI LECCE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Cagliari Lecce Primavera. I sardi scenderanno in campo verosimilmente con il 4-3-1-2 con Iliev tra i pali e una difesa formata da Franke, Cogoni, Catena e Idrissi. Il regista sarà Marcolini affiancato da Sulev e Carboni mentre Balde agirà da trequartista dietro a Konate e Vinciguerra.

Il Lecce risponde con il 4-3-2-1. Guanti affidati a Leone, protetto dal quartetto Winkelmann, Esposito, Davis e Addo. Centrocampo con Samek, Minerva e Yilmaz mentre sulla trequarti ci saranno McJannet e Daka, match winner con la Sampdoria. Unica punta Burnete.

CAGLIARI LECCE PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vuole vivere la giocata col brivido responsabile dell’azzardo, ecco le quote per le scommesse della diretta Cagliari Lecce Primavera. I tre punti dei padroni di casa valgono 2 volte la posta in palio, la X 3.45 mentre il 2 fisso lo troviamo a 3.

Ci si aspetta una gara ricca di Gol dato che l’Over 2.5 è dato a 1.59, molto meno dei 2.07 dell’Under. Vedremo se avranno ragione i bookmakers.











