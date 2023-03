Diretta/ Cagliari Lecce streaming video e tv. Capolista, esame sardo (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI LECCE PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Cagliari Lecce Primavera, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadietto Campo 1 di Assemini, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Esame sardo per la capolista che, dopo il pareggio contro l’Inter, nell’ultimo turno di campionato è tornata alla vittoria battendo 1-0 l’Udinese e mantenendo così la vetta solitaria della classifica, a +3 sulla Roma seconda e a +4 sulla coppia Frosinone-Fiorentina.

L’ultimo ko in casa del Napoli ha invece acuito il momento no del Cagliari, che ha raccolto solo un punto nelle ultime 6 partite di campionato e oltre ad allontanarsi dalla zona play off ha ora solo un margine di 4 lunghezze sul quartultimo posto e sulla zona play out. All’andata Cagliari corsaro e vincente di misura in casa del Lecce, il 29 agosto 2021 è terminato in parità, col punteggio di 1-1. l’ultimo precedente in Salento tra le due squadre nel campionato Primavera.

CAGLIARI LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Lecce Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: le partite del campionato Primavera 1 sono infatti fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Lecce Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Campo 1 di Assemini. Per il Cagliari, Michele Filippi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iliev; Arba, Palomba, Veroli, Sulis; Cavuoti, Carboni, Delpupo; Masala, Griger, Vinciguerra. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei, Munoz, Pascalau, Bruns, Dorgu, Berisha, Vulturar, Samek, Corfitzen, Burnete, Salomaa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI LECCE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











