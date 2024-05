Diretta/ Cagliari Lecce, streaming video tv: gara che potrebbe valere la salvezza (Serie A, 5 maggio 2024)

DIRETTA CAGLIARI LECCE, PUNTI VITALI IN QUESTO FINALE DI STAGIONE

I giallorossi intravedono il traguardo della salvezza, i rossoblu sono appena sopra la soglia di possibile pericolo. La diretta Cagliari Lecce diventa fondamentale per gli obiettivi dei due team. Si gioca domenica 5 maggio alle ore 12:30, un lunch match che vede affrontarsi i sardi a 32 punti e i pugliesi a 36, considerando l’Udinese terzultimo a 29.

Una situazione che premia maggiormente gli ospiti, reduci dalle vittorie con Empoli e Sassuolo più il pari col Monza, che sono vicinissimi a mettere nero su bianco la propria permanenza in Serie A. Il Cagliari invece è a +3 dai friulani e il recente ko con il Genoa per 3-0 ha rimesso i sardi a rischio retrocessione. Dunque, siamo davanti ad una sfida a dir poco fondamentale.

CAGLIARI LECCE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi volesse vedere la diretta Cagliari Lecce potrà farlo sia su Sky che su Dazn dato che il match tra sardi e pugliesi è l’unico di questa domenica visibile su entrambe le piattaforme.

Se per un motivo qualsiasi non vi è possibile vedere la partita in tv, allora potrete avvalervi della diretta streaming attraverso le due applicazione (Sky Go e Dazn) scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

CAGLIARI LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora possiamo consultare le probabili formazioni della diretta Cagliari Lecce. La squadra di Ranieri si disporrà con il 3-5-2. In porta ci sarà Scuffet con Hatzidiakos, Mina e Dossena in suo supporto in difesa. Agiranno esterni Nandez e Augello con Gaetano insieme a Makoumbou e Sulemana a centrocampo. Fiducia al duo Luvumbo e Shomurodov in avanti. Il Lecce riproporrà un classico 4-4-2. Tra i pali presiederà Falcone, pacchetto arretrato composto da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Oudin, Ramadani, Blin e Dorgu mentre la coppia Piccoli e Krstovic è stata confermata.

QUOTE E PRONOSTICO CAGLIARI LECCE

Quali saranno le quote per le scommesse della diretta Cagliari Lecce? La squadra favorita è quella di casa a 2.15 contro il 2 vale 3.60. Il pareggio è leggermente più basso ovvero 2.20.

L’Over 2.5 è quotato dai bookmakers 2.20 mentre l’Under alla stessa soglia lo troviamo a 1.67. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.95 e 1.80.











