Diretta Cagliari Lecce/ Streaming video tv: Liverani ora ci crede (Serie A)

Cagliari Lecce, in diretta dalla Sardegna Arena del capoluogo sardo, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 12 luglio, ed è una delle partite in programma per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Avvicinandoci dunque a Cagliari Lecce, dobbiamo dire che la partita si annuncia significativa soprattutto per gli ospiti pugliesi: il Lecce di Fabio Liverani ha infatti rilanciato le proprie possibilità di salvezza con la bellissima vittoria di martedì sera contro la Lazio e adesso i giallorossi hanno il dovere di crederci, anche se per i pugliesi resta il problema dell’enorme quantità di gol subiti, una zavorra che rischia di essere pesante nella corsa verso la salvezza. Tuttavia è tornato l’entusiasmo, la trasferta di Cagliari servirà a capire se la vittoria di martedì è stata solo un caso oppure se si tratta di una vera e propria rinascita. Quanto al Cagliari, i rossoblù di Walter Zenga arrivano dalla trasferta sul campo della Fiorentina e si godono un finale di stagione sereno, nel quale comunque provare a togliersi altre soddisfazioni. Meglio la serenità o la forza delle motivazioni? Lo capiremo stasera in Cagliari Lecce…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Cagliari Lecce sarà disponibile in esclusiva sui canali di Sky Sport, essendo una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati Sky tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LECCE

Analizzando ora le probabili formazioni di Cagliari Lecce, ecco che Walter Zenga deve fare i conti con meno riposo per la sua squadra, che ha giocato domenica e mercoledì mentre il Lecce negli scorsi turni è sceso in campo sabato e martedì. Anche questi dettagli possono contare, anche se a dire il vero per il Cagliari ciò che più conta è riuscire ad allestire una difesa decente nonostante i vari acciacchi: una buona notizia in tal senso è il rientro del giovane Carboni dopo il turno di squalifica. In casa Lecce invece si può ipotizzare che Fabio Liverani punti a modificare il meno possibile la formazione che martedì ha ottenuto la prestigiosa vittoria contro la Lazio: il turnover è importante per tutti con un calendario così compatto, ma in questo momento i giallorossi pugliesi devono pensare soprattutto a fare risultato senza troppi calcoli, perché il Lecce si gioca la salvezza e la partita di stasera potrebbe essere uno snodo fondamentale.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Cagliari Lecce secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Sebbene la posta in palio sia più importante per il Lecce, il Cagliari parte sulla carta favorito e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale già di parecchio fino a quota 3,90 per il pareggio (segno X) e fino a 4,50 volte in palio in caso di segno 2 per chi avrà creduto nel successo degli ospiti pugliesi.



