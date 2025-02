DIRETTA CAGLIARI MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Cagliari Milan Primavera stiamo per raccontare una partita che torna a farci compagnia: chiaramente ci sono parecchi precedenti e curiosamente il risultato che scarseggia è il pareggio, per il quale dobbiamo clamorosamente tornare al novembre 2008 (segnarono Tabaré Viudez e Mikhail Sivakov, eravamo in Sardegna), per il resto abbiamo registrato, a partire dal dicembre 2006, 16 vittorie del Milan e 9 del Cagliari, che ha avuto un periodo d’oro tra il marzo 2016 (nel girone del Torneo di Viareggio) e l’aprile 2019 vincendo quattro partite consecutive, mentre in precedenza c’erano stati cinque successi per i rossoneri.

Possiamo ricordare l’ultima disputata all’Asseminello: febbraio dello scorso anno, il Milan aveva vinto 3-1 cavalcando i gol di Clinton Nsiala, Diego Sia e Francesco Camarda, i giovani sardi avevano accorciato le distanze con Ismael Konate ma poi non erano più riusciti a girare la situazione, la loro ultima vittoria casalinga rimane quella del novembre 2021 con le reti di Bruno Conti e Jacopo Desogus (rigore), in pieno recupero il gol della bandiera di Leonardo Rossi. Adesso mettiamoci comodi, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta Cagliari Milan Primavera ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAGLIARI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Cagliari Milan Primavera in televisione dovrete rivolgervi a Sportitalia con la diretta streaming video che sarà a disposizione grazie a sito o applicazione dell’emittente oltre che al canale SI Solo Calcio.

ROSSONERI POCO COSTANTI

La diretta Cagliari Milan Primavera ci accompagna verso un altro turno infrasettimanale per le due squadre: il campionato Primavera 1 2024-2025 prosegue all’Asseminello mercoledì 19 febbraio, in campo alle ore 13:00 per una partita che può rappresentare per entrambe le squadre una bella vista sui playoff, anche se giova dire che al momento ci sono 7 punti di distanza e il Cagliari insegue con tante avversarie davanti a sé in classifica. A proposito: gli isolani erano in un bel momento con due vittorie e un pareggio, poi hanno perso sul campo della Fiorentina capolista e dunque non sono riusciti a confermarsi, ma sono comunque tranquilli in classifica.

Così anche il Milan, che però nel weekend appena trascorso ha mancato un bell’esame di maturità: dopo aver demolito la Juventus in trasferta, i rossoneri sono caduti in casa contro il Sassuolo e hanno mancato l’aggancio al quarto posto, ritrovandosi anzi a -6 dai neroverdi e l’Inter e con la stessa Juventus che si è riavvicinata. Non possiamo comunque dire che per il Diavolo sia una stagione negativa, tutt’altro, ma bisogna comunque trovare costanza per evitare brutte sorprese; ora aspettiamo che la diretta Cagliari Milan Primavera prenda il via per scoprire come potrebbero andare le cose.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI MILAN PRIMAVERA

Per la diretta Cagliari Milan Primavera possiamo ipotizzare il classico 3-5-2 da parte di Fabio Pisacane: in porta come sempre Velizar-Iliya Iliev, difesa composta da Marini, Cogoni e Pintus ad accompagnare un centrocampo nel quale può cambiare qualcosa rispetto a sabato, dunque proviamo a inserire Sulev e Malfitano con due tra Mamadou Balde, Marcolini e Liteta e la conferma di Arba sulla corsia destra, davanti scalpita Bozan che potrebbe soffiare il posto a Trepy, tornando a fare reparto con Vinciguerra.

Anche Federico Guidi pensa a dei campi ma, dovendo tornare a vincere, punta sui migliori e questo significa che Bonomi può tornare titolare nel tridente (per Maximilian Ibrahimovic) o da mezzala tattica sostituendo Comotto, in ogni caso sia Liberali che Scotti davanti saranno titolari così come possiamo pensare alla conferma di Eletu e Sala nel reparto nevralgico, per quanto riguarda la difesa possibile spazio per Parmiggiani ad affiancare Dorian Paloschi (a protezione di Longoni) mentre Albè e Magni potrebbero essere i due terzini, quest’ultimo insidiato da Tartaglia.