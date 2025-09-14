Diretta Cagliari Milan Primavera streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 4^ giornata.

DIRETTA CAGLIARI MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Cagliari Milan Primavera 0-0: è finito il primo tempo di una partita molto interessante, che al momento però sta regalando poche emozioni. In campo regna l’equilibrio: le due squadre non riescono a farsi male, gli isolani sono anche sfortunati perché dopo nemmeno due minuti Saddi resta a terra a seguito di un contrasto con Colombo ed è costretto a uscire dal campo, al suo posto entra Costa. Per avere la prima occasione da rete bisogna aspettare il 20’: Malfitano da fuori, Longoni manda in angolo. Al 27’ ancora Cagliari con Mendy e nuovamente il portiere del Milan risponde.

Poco dopo la mezz’ora finalmente ecco un’occasione per i rossoneri con Castiello, tiro da dentro l’area e buona posizione ma parata importante di Kheyaov. In generale comunque meglio la squadra di casa: Longoni si deve produrre nel terzo intervento del primo tempo per disinnescare la conclusione di Grandu. Possiamo quindi dire di aver assistito a una prima frazione con qualche spunto interessante ma, in termini generali, un ritmo non troppo esaltante; bravo il Cagliari a venire fuori alla distanza ma i rossoblu dovranno fare di più per rendere complicata la vita del Milan e soprattutto trovare il gol dell’eventuale vittoria, vedremo come andrà nel secondo tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA CAGLIARI MILAN PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Cagliari Milan Primavera saremo come di consueto su Sportitalia, e quindi la diretta streaming video della partita verrà garantita dal sito dell’emittente.

CAGLIARI MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Cagliari Milan Primavera entriamo nella domenica dedicata al campionato 1, e parliamo di una partita davvero intensa come precedenti negli ultimi anni. Spicca ovviamente il match del 9 aprile scorso, finale di Coppa Italia: grande successo per i ragazzi allenati da Fabio Pisacane, netto 3-0 all’Arena Civica, dunque tecnicamente in trasferta, per effetto dei gol di Alessandro Vinciguerra, Alessandro Bolzan e Yael Trepy, ma anche Velizar-Iliya Iliev che sul 2-0 aveva parato un rigore ad Alessandro Bonomi, evitando così che il Milan Primavera di Federico Guidi potesse in qualche modo rientrare in partita.

Se invece parliamo di campionato, possiamo dire che l’anno scorso il Milan è rimasto imbattuto e che in generale non ha mai perso nelle ultime tre partite, per trovare un successo fuori casa dobbiamo tornare solo al febbraio 2024 per un bel 3-1 sigillato da Clinton Nsiala, Diego Sia e Francesco Camarda, per gli isolani la rete della bandiera era stata segnata da Ismael Konaté. Adesso davvero possiamo scoprire cosa succederà questa mattina, dunque ci accomodiamo e lasciamo che a parlare sia il campo perché la tanto attesa diretta Cagliari Milan Primavera sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

CAGLIARI MILAN PRIMAVERA: ROSSONERI PER LA RIVINCITA!

La diretta Cagliari Milan Primavera ci introduce, alle ore 11:00 di domenica 14 settembre 2025, ad una partita che è valida per la quarta giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026 e rappresenta per i giovani rossoneri l’occasione del riscatto, tornando con la memoria alla partita dello scorso 9 aprile.

In quell’occasione il Cagliari aveva vinto 3-0 la finale di Coppa Italia; in panchina c’era Fabio Pisacane poi passato in prima squadra, e i nuovi isolani hanno subito vinto senza di lui battendo la Lazio, ma poi non sono riusciti a dare continuità alla loro stagione perdendo sia contro l’Inter che contro il Monza.

Anche il Milan a dirla tutta non se la passa bene: aveva illuso la vittoria sul campo del Lecce, poi anche per i rossoneri sono arrivate due sconfitte consecutive ed entrambe in casa, contro Sassuolo e Genoa, senza segnare su azione.

Insomma: la diretta Cagliari Milan Primavera ci consegna oggi due squadre che hanno bisogno di mettere punti in cascina ritrovando le loro certezze, vedremo se una delle due riuscirà a prendere la vittoria e nel frattempo facciamo qualche ipotesi sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN PRIMAVERA

Nella diretta Cagliari Milan Primavera abbiamo un 3-5-2 da parte di Francesco Pisano, che non dovrebbe prescindere da due giocatori: il capitano Grandu e l’attaccante Trepy, rispettivamente unico marcatore e assistman di un campionato offensivamente avaro. Per il resto, può valere tutto: in difesa si va per la conferma di Nuvoli, Vargiu e Franke a protezione di Auseklis, a centrocampo invece si candidano Goryanov e Malfitano a giocare come mezzali insieme a Tronci, poi ecco Marini a sinistra e Paul Mendy o Saddi ad affiancare il già citato Trepy.

Tutti i gol del Milan di Giovanni Renna li ha segnati Lontani: ancora una volta dovrebbe partire da sinistra nel tridente completato da Castiello (in gol con l’Under 19) e Scotti, mentre a centrocampo potremmo vedere Plazzotta in luogo di uno tra Mancioppi, Ossola e Emanuele Sala. Per quanto riguarda la difesa, possibile che l’allenatore non cambi e dunque si affidi ancora a Piermarini e Cullotta a protezione di Longoni, occhio però al terzino sinistro che questa mattina potrebbe essere Perera con Cappelletti nuovamente schierato sulla corsia destra.