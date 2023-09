DIRETTA CAGLIARI MILAN/ Video streaming tv: dominio rossonero nei precedenti (Serie A, 27 settembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI MILAN: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Cagliari Milan mette di fronte due formazioni che si trovano rispettivamente al diciannovesimo e secondo posto in classifica. Ospiti allenati da Stefano Pioli che hanno perso solamente un incontro in questo campionato, il derby contro l’Inter con il pesante passivo di 5-1. Guardando i precedenti di questa sfida, partendo dal 1991, sono ben 51 le volte in cui le due formazioni si sono affrontate. Milan che ha avuto la meglio in 34 circostanze. I risultati di parità sono 13, mentre le vittorie per la formazione sarda solamente quattro.

Precedenti che appaiono essere totalmente in dominio dei rossoneri, la gara con più gol è stata quella giocata nel 2009. Il risultato fu di 4-3 per il Milan grazie alle reti realizzate da Seedorf, Borriello, Pato e Ronaldinho. Per il Cagliari ad andare a segno Matri, che qualche anno dopo indosserà la maglia del Milan, Lazzari e Nene. La vittoria più importante della formazione sarda è stata quella del 2017 con il gol vittoria negli istanti finali firmata da Pisacane, dopo il pari di Lapadula sul calcio di rigore. (Marco Genduso)

DIRETTA CAGLIARI MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Milan sarà fornita dalla televisione satellitare, una delle tre partite di Serie A per questo turno: l’appuntamento in questo caso è su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, canali 201 e 202 del decoder con la possibilità di seguire il match anche in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che per i clienti non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che il massimo campionato di calcio è garantito integralmente dalla piattaforma DAZN: la visione di Cagliari Milan qui sarà in diretta streaming video, sempre per gli abbonati, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CAGLIARI MILAN: ISOLANI SENZA VITTORIE!

Cagliari Milan sarà in diretta dalla Sardegna Arena, alle ore 18:30 di mercoledì 27 settembre: la partita si gioca per la sesta giornata nel campionato di Serie A 2023-2024. Claudio Ranieri insegue ancora la prima vittoria dal suo ritorno in massima serie: anche nell’ultimo turno il suo Cagliari è stato battuto (ha perso contro l’Atalanta) e adesso la classifica inizia a diventare preoccupante, soprattutto gli isolani sono una squadra che fa una tremenda fatica a costruire occasioni da rete e infatti ha segnato una sola volta, un dato negativo che va assolutamente girato se si vuole essere realmente competitivi per la salvezza.

Il Milan invece ha ripreso la sua marcia con la vittoria di misura sul Verona: i rossoneri hanno sempre vinto se si escluse la pesantissima scoppola incassata nel derby, che non sembra al momento aver intaccato il morale di una truppa che sa di potersi giocare lo scudetto sino al termine, a patto ovviamente di trovare la giusta continuità perché l’Inter sta andando davvero a pieni giri del motore. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Cagliari Milan e intanto, aspettando che la partita prenda il via, consideriamo quelle che potrebbero essere le mosse da parte dei due allenatori per la Sardegna Arena, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

Ancora una volta Ranieri deve rinunciare a Rog e Lapadula: nel suo 3-5-2 per la diretta Cagliari Milan Radunovic sarà protetto da Hatzidiakos, Dossena e Wieteska che sono favoriti su Goldaniga, poi avremo un centrocampo con Makoumbou come sempre a dettare i ritmi e due mezzali che saranno Nandez e Deiola, mentre sulle corsie laterali si dovrebbero allargare Zappa a destra e Augello sull’altro versante. Davanti, con Pavoletti non al top della condizione e al massimo partente dalla panchina, giocherà il grande ex Petagna: a fare coppia con lui sarà il giovane Luvumbo, un giocatore sul quale Ranieri sta puntando molto anche in Serie A.

Il Milan continua a perdere i pezzi: fermo anche Calabria che proverà a stringere i denti ma potrebbe dare forfait, out Krunic. Dunque in difesa Thiaw largo a destra o Florenzi titolare, con Theo Hernandez confermato a sinistra mentre in mezzo sarà Kjaer a fare coppia con Tomori; Maignan dovrebbe già essere pronto a rientrare ma Pioli potrebbe non rischiarlo puntando ancora su Sportiello, a centrocampo invece Reijnders scala in mezzo con Musah e Loftus-Cheek a fare le mezzali. Nel tridente offensivo potrebbe esserci spazio per Luka Jovic, che darà così respiro a Giroud: il serbo è favorito in questo senso su Okafor, poi Pulisic e Rafael Leao per le corsie laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Cagliari Milan, e per un pronostico sul match, diciamo anche quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per la partita nella 6^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 4,00 volte la vostra giocata, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 1,60 volte la cifra investita su questa sfida.











