Diretta/ Cagliari Milan streaming video tv: crisi a confronto (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI MILAN PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Cagliari Milan Primavera, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato Primavera 1. Crisi a confronto in un match tra due squadre in difficoltà. Cagliari reduce da un pareggio senza reti contro l’Empoli, 0-0 che ha permesso comunque ai rossoblu di tornare a muovere la classifica dopo 3 sconfitte consecutive che li hanno allontanati considerevolmente dalla zona play off.

Bomba carta esplode in mano ad un bambino in Napoli-Lazio/ Trasportato in ospedale

Il Milan resta invece al confine della zona play out a quota 21 punti dopo l’ultima sconfitta interna contro la Fiorentina, un ko che ha impedito ai rossoneri di dare continuità alla precedente vittoria contro il Cesena che aveva rappresentato una importante boccata d’ossigeno. All’andata Milan vincente per 2-0 in casa contro il Cagliari, in Sardegna le due squadre non si affrontano nel campionato Primavera dal 28 novembre 2021, 2-1 per i rossoblu il risultato in quell’occasione.

Osimhen: "Vogliamo Champions e scudetto, daremo la vita"/ "Il nostro segreto..."

CAGLIARI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Milan Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

Diretta/ Cagliari Genoa (risultato finale 0-0): i casteddu rallentano i grifoni

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Milan Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Michele Filippi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lolic; Sulis, Vitale, Palomba, Martino Coriano; Carboni, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Kosiqi, Deriu. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nava, Casali, Simic, Nsiala, Malaspina, Stalmach, Eletu, Zeroli, Cuenca, Mangiameli, Alesi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI MILAN PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA