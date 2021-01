Diretta Cagliari Milan/ Streaming video tv: impresa impossibile per Di Francesco?

DIRETTA CAGLIARI MILAN: BANCO DI PROVA COMPLICATO PER I SARDI

Cagliari Milan, in diretta dalla Sardegna Arena di Cagliari è la partita in programma oggi lunedì 18 gennaio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. E’ dunque con l’atteso posticipo tra Cagliari e Milan che chiudiamo questa intensa e lunghissima 18^ giornata di Serie A: in campo dunque due formazioni che stanno vivendo momenti molto differenti e che coltivano obbiettivi diversi ma che sono comunque impazienti di fare propri i tre punti messi in palio. Pur tormentati da assenze e defezioni di vario genere, i rossoneri infatti sono ancora leader del campionato di Serie A alla vigilia della 18^ giornata: il Diavolo inoltre, pur coi cerotti è uscito vittorioso dall’ultimo scontro di Coppa col Torino, con in mano un ottimo pass per i quarti di finale della manifestazione. E’ dunque un momento importante per Pioli e i suoi, dove i risultati, nonostante le difficoltà, continuano ad arrivare: serve però non distrarsi e continuare su tal cammino per consacrarsi come prima indiziata nella corsa scudetto.

E’ momento completamente diverso per il Cagliari, che pure in settimana ha subito l’onta dell’eliminazione dalla Coppa Italia, dopo il KO per 3-1 contro l’Atalanta. I sardi inoltre anche in campionato se la stanno passando male, come ben dimostrano le 4 sconfitte di fila da poco rimediate. La panchina di Di Francesco pare più che mai in bilico: urge tornare a vincere ma forse la diretta Cagliari Milan di questa sera non è l’occasione più facile.

DIRETTA CAGLIARI MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Milan sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

Per le probabili formazioni della diretta tra Cagliari e Milan, Di Francesco dovrebbe dare spazio ai suoi titolari più in forma, tutti schierati secondo il consueto 4-2-3-1. Ecco che allora questa sera saranno riflettori puntati su Giovanni Simeone in prima punta: al suo fianco di fanno avanti Ounas e Sottil (in rete contro la Dea), con il bomber Joao Pedro pronto sulla tre quarti. In mediana rivedremo poi l’ex Inter Radja Nainggolan, in coppia con Marin: in difesa, con Cragno tra i pali, rivedremo titolari Walukiewicz e Godin al centro con il duo Lykogiannis-Zappa in corsia.

Sono poi mosse quasi obbligate per Stefano Pioli, che nella 18^ giornata di campionato non avrà Leao e Ante Rebic, come pure Calhanoglu e Theo Hernandez, questi ultimi trovati positivi al coronavirus solo nella giornata di ieri. In attacco sarà dunque maglia da titolare in punta per Zlatan Ibrahimovic: ai lati dello svedese si faranno avanti Castillejo e Hauge, mentre Brahim Diaz si candida per la maglia sulla tre quarti. Per il centrocampo sarà poi via libera alla coppia Tonali-Kessie: alle loro spalle ecco pronti in difesa Kjaer e Romagnoli, con Calabria e Dalot in corsia.

PRONOSTICO E QUOTE

In vista del match che chiude formalmente la 18^ giornata di Serie A, non facciamo fatica a consegnare ai rossoneri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 della partita, ha assegnato la quota di 1.55 per il successo del Milan, mentre la vittoria del Cagliari è stata data a 5.50: per il pareggio ecco la valutazione di 4.50.

