DIRETTA/ Cagliari Modena video streaming tv: pochi precedenti in Sardegna

DIRETTA CAGLIARI MODENA: TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Cagliari Modena. La sfida si è disputata in Sardegna in tre occasioni con un successo dei rossoblù e due pareggi, i canarini dunque non hanno mai vinto in casa dei mori superandoli nella loro storia solo una volta in trasferta. Il primo pari in casa degli isolani è a reti inviolate e ci porta al 17 marzo del 2002 in Serie B. Si passa poi a una divertente sfida di Coppa Italia disputata il 4 dicembre del 2014. La sfida terminò col risultato di 2-2 dopo i 90 minuti regolamentari.

La partita era stata aperta da un autorete di Cragno al minuto 6 con pareggio di Daniele Conti su rigore all’inizio della ripresa. Luppi riportava avanti i suoi con un gol di Longo al 93esimo che portava tutti ai supplementari. Gli ospiti all’extra time andavano due volte avanti con una doppietta di Granoche, uno dei due su rigore, raggiunti ancora da Longo e poi da Farias. Decisivo fu dal dischetto l’errore di Cionek. L’ultima volta a Cagliari i padroni di casa si imposero col risultato di 2-1. Al sesto la sbloccava Joao Pedro con pari immediato di Stanco. Ancora Joao Pedro riportava avanti i suoi alla fine del primo tempo prima del rosso a Popescu che condizionava anche la ripresa. (Matteo Fantozzi)

CAGLIARI MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Cagliari Modena sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Cagliari Modena, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Cagliari e Modena possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

ANTICIPO INTRIGANTE

Cagliari Modena, in diretta venerdì 2 settembre 2022 alle ore 20.30 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B. Sardi chiamati a cambiare marcia dopo un inizio di campionato che non era quello sognato dai tifosi dopo la retrocessione dalla Serie A. Primi 4 punti ottenuti soffrendo, quindi il primo ko in casa della Spal e testa della classifica, con Ascoli e Genoa a quota 7 punti, già lontana 3 lunghezze.

Dall’altra parte il Modena ha a sua volta sofferto l’impatto con il salto di categoria, perdendo i primi due incontri contro Frosinone e Cosenza. Alla terza giornata in casa contro la Ternana i Canarini si sono però sbloccati, rifilando un poker ai rossoverdi e prendendo una importante boccata d’ossigeno in classifica. Le due squadre non si affrontano in Sardegna dal 7 novembre 2015, vinsero 2-1 i padroni di casa rossoblu. Al 17 marzo 2002 risale l’ultimo risultato utile del Modena a Cagliari, un pareggio 0-0.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MODENA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Modena, match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Fabio Liverani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert; Nandez, Viola, Makoumobou; Mancosu, Luvumbo, Lapadula. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno, Oukhadda, Silvestri, Cittadini, Ponsi, Magnino, Gerli, Gargiulo, Tremolada, Diaw, Bonfanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











