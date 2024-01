Diretta/ Cagliari Monza Primavera (risultato 1-1) streaming video tv: pari all’intervallo! (21 gennaio 2024)

DIRETTA CAGLIARI MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): PRIMO TEMPO

Inizia la sfida che vede affrontarsi i giovani calciatori di Cagliari e Monza. La prima occasione della partita è di stampo sardo con il passaggio da parte di Idrissi nei confronti di Carboni. Il calciatore tenta la conclusione ma la palla termina alta. Il primo cartellino giallo arriva soltanto dopo sei giri di orologio, indirizzato è Catena, difensore del Cagliari. Monza che si porta in vantaggio con la rete di Tommaso Marras.

L’attaccante classe 2004 conferma l’ottimo momento in zona gol dopo aver segnato nella trasferta giocata contro Il Verona nello scorso turno. Non può nulla il portiere Iliev che prende il pallone dalla porta. Secondo cartellino giallo della partita che viene estratto nei confronti di Kassama. Azione insistita da parte di Cogoni che casca giù e guadagna il calcio di rigore. Dagli 11 m si presenta Carboni che però si fa ipnotizzare dal portiere Ciardi ma riesce comunque a spingere il pallone in porta sulla ribattuta. (Marco Genduso)

DIRETTA CAGLIARI MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochissimi minuti ci separano ormai dal via, presentiamo la diretta di Cagliari Monza Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di rossoblù e biancorossi. Tre vittorie nelle ultime quattro giornate hanno reso sicuramente migliore la situazione del Cagliari Primavera, che complessivamente ha raccolto finora 27 punti in classifica con otto vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, anche se la differenza reti del Cagliari è in territorio negativo (-2) dal momento che assommano a ventisette i gol segnati mentre sono evidentemente ventinove quelli al passivo per i giovani rossoblù sardi.

Il Monza Primavera sta invece facendo molta fatica nel suo percorso da neopromossa nella massima categoria e non vince ormai da sette giornate; in totale il bottino è di 14 punti in classifica, che sono stati il frutto di due sole vittorie, otto pareggi e sette sconfitte, la differenza reti è di conseguenza ampiamente in territorio negativo (-8) per il Monza Primavera, a causa di trentuno gol segnati a fronte però dei ben trentanove al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Cagliari Monza Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI MONZA PRIMAVERA: SARDI PER I PLAYOFF!

Cagliari Monza, in diretta domenica 21 gennaio 2024 alle ore 15.00 presso lo Stadietto Giulini di Assemini, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Sardi da play off grazie ai risultati nelle ultime settimane, due vittorie consecutive in apertura di 2024 per i rossoblu, particolarmente importante quella ottenuta domenica scorsa in casa della Lazio, con i biancazzurri in lotta per il vertice ma costretti a cedere con il punteggio di 1-3.

Dall’altra parte il Monza è reduce da una rocambolesca sconfitta interna contro il Verona che ha chiuso per i brianzoli una serie di quattro pareggi consecutivi. Il Monza però non vince da sette partite consecutive in campionato, ultima affermazione il 10 novembre scorso con la Sampdoria, ritrovandosi al momento al penultimo posto in classifica, comunque con un rassicurante vantaggio di 11 punti sul Frosinone fanalino di coda: da ricordare che in questa stagione solo l’ultima in graduatoria retrocederà nel campionato Primavera 2.

CAGLIARI MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Cagliari Monza Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MONZA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Monza Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Giulini di Assemini. Per il Cagliari, Fabio Pisacane schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngan, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà il Monza allenato da Alessandro Lupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mazza; Bagnaschi, Kassama, Brugarello, Capolupo; Berretta, Lupinetti, Colombo; Zoppi, Antunovic, Ferraris.

CAGLIARI MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Monza Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











