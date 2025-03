DIRETTA CAGLIARI MONZA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo adesso alla diretta di Cagliari Monza, non ancora con il commento live ma bensì con la rubrica sulle statistiche che ci permetterà di capire chi tra le due formazioni avrà o meno il favore del campo oltre ai principali assetti tattici. Partiamo dalla squadra di Nicola, team che fa della difesa ad oltranza il proprio marchio di fabbrica e abbiamo infatti 22 metri di distanza media dalla porta. Il contropiede poi è la principale arma offensiva anche se invece dei classici traversoni si mantiene la palla a terra con il 18% delle reti totali che arriva dopo una serie di almeno dieci passaggi. Il Monza invece è più improntato ad un contropiede classico, lo dimostra il numero di cross progressivi che in media solo 38,9 nel corso del match.

Non dovrebbe stupire tutto questo equilibrio in campo, dopotutto sui principali bookmakers abbiamo il 33%di possibilità di vedere un pareggio oggi, oltretutto a reti inviolate. Andrà davvero così? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cagliari Roma, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live di questa sfida. CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Yerry Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; N. Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola MONZA (3-5-2): Turati; P. Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, A. Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Keita B., Dany Mota. Allenatore: Alessandro Nesta (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAGLIARI MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cagliari Monza è un’esclusiva DAZN. Solo gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire questo match in modalità streaming ed a pagamento dal sito o dall’applicazione ufficiale. I possessori di Tivùsat potranno vederla anche su Zona Dazn 214.

CAGLIARI MONZA, PER MANTENERE LA CATEGORIA

In campo domenica 30 marzo 2025 alle ore 12:30 per la diretta Cagliari Monza. Presso l’Unipol Domus i sardi, ora quindicesimi con ventisei punti, inseguono un successo per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione, adesso distante appena quattro lunghezze. I rossoblu arrivano dalla sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma prima della sosta e con una vittoria vorrebbero raggiungere sia l’Hellas Verona che il Como, in modo tale da non rischiare di farsi agganciare o addirittura scavalcare dal Lecce e dal Parma, alle loro spalle per appena un punto.

In Sardegna arriva dunque il Monza, ultimo in classifica con quindici punti. I brianzoli, che di recente hanno strappato un pareggio contro il Parma allo U-Power Stadium senza segnare, sperano ancora in una salvezza ormai quasi impossibile da raggiungere a nove partite dal termine, considerando anche questa sfida. I biancorossi hanno bisogno di ben dieci punti per poter uscire dalla zona più calda della graduatoria acciuffando apputo il Lecce ed il Parma, sempre che queste formazioni comincino a perdere più gare in serie.

CAGLIARI MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Cagliari Monza possiamo evidenziare il possibile l’impiego del 3-5-1-1 con Caprile, Palomino, Mina, Luperto, Zortea, Makoumbou, Prati, Deiola, Augello, Viola e Piccoli da parte di mister Nicola per i sardi. Dall’altro lato, i brianzoli allenati dal tecnico Nesta dovrebbero affidarsi al modulo 3-5-2 con Turati, Pereira, Izzo, D’Ambrosio, Birindelli, Zeroli, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos, Mota e Keita per questo impegno fuori casa.

DIRETTA CAGLIARI MONZA, LE QUOTE

Il pronostico è particolarmente favorevole ai rossoblu se si guardano le quote offerte dai bookmakers per la diretta Cagliari Monza. Il trionfo degli uomini di Nicola viene pagato a 1.65 per esempio da Snai che fissa invece il segno x del pareggio a 3.55. L’eventuale vittoria dei biancorossi è infine quotata a 5.25 dall’agenzia di scommesse per chi volesse puntare sul segno 2.