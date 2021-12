Diretta/ Cagliari Napoli Primavera (risultato finale 3-0): trionfo dei sardi!

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 3-0)

Cagliari Napoli Primavera 3-0: il risultato finale certifica un vero e proprio trionfo dei padroni di casa rossoblù sardi nella partita del campionato Primavera 1 che ha visto il Cagliari annichilire il Napoli. Già nel primo tempo i gol di Palomba e di Ceter avevano indirizzato in maniera chiarissima l’esito di Cagliari Napoli Primavera, nella ripresa è arrivata la doppietta di Palomba a sigillare definitivamente l’incontro già al 65’ minuto di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CAGLIARI/ Diretta tv: ecco ancora Dzeko e Lautaro!

Cross di Carboni, il portiere del Napoli Idasiak pasticcia e si lascia sfuggire il pallone, che ‘balla’ sulla linea finché arriva Palomba a spingerla in rete per il 3-0 che sancisce il trionfo del Cagliari Primavera. Sardi più vicini al poker di quanto il Napoli sfiori il gol della bandiera: un trionfo senza mezzi termini per i padroni di casa, batosta pesante per i partenopei. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cagliari Torino (risultato finale 1-1): nulla di fatto all'Unipol Domus

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 2-0): INTERVALLO

Cagliari Napoli Primavera 2-0: questo è il risultato all’intervallo della partita del campionato Primavera 1. Tutto bene dunque per i rossoblù sardi padroni di casa, che sono passati in vantaggio al 19’ minuto di gioco con il gol di Palomba: angolo battuto rapidamente, scambio tra Desogus e Carboni, cross e deviazione decisiva appunto di Palomba per il vantaggio del Cagliari Primavera.

Il raddoppio rossoblù arriva con il gol di Ceter al 27’ minuto di gioco: l’esterno colombiano (che è un fuori quota in Primavera) taglia alla perfezione alle spalle di Spedalieri, si presenta davanti al portiere e non lascia scampo a Idasiak. Tutto già deciso oppure Cagliari Napoli Primavera ci potrà riservare ancora altre emozioni? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Torino Cagliari Primavera (risultato finale 0-0) che emozioni nella ripresa!

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Napoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti sul canale di Sportitalia SoloCalcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA!

Si accende la diretta di Cagliari Napoli primavera, bella sfida per la 12^ giornata di campionato: prima di dare la parola al campo pure approfittiamone per analizzare qualche dato importante fin qui segnato da i due club. Classifica alla mano ricordiamo alla vigilia del turno, la seconda posizione del club campano, regista con ben 19 punti e un tabellino importante, composto da sei successi e un solo pareggio. Pure gli azzurri ancora hanno da sistemare il dato relativo ai gol, sorprendentemente negativo e segnato sul 13:17.

Altro genere di dati per il Cagliari primavera, fermo invece alla 11^ posizione e con all’attivo 16 punti, messi da parte con 4 vittorie e altrettanti pari. Pure i sardi hanno fin qui segnato 14 gol a fronte dei 14 subiti: il bilancio reti è nullo. Diamo ora la parola al campo, via! (agg Michela Colombo)

ARBITRO

Solo poche ore prima di dare il via alla diretta di Cagliari Napoli primavera, match che pure vedrà la direzione oggi del fischietto della sezione aia di Roma 1 Francesco Luciani, il quale pure sarà accompagnato dagli assistenti Camilli e Trasciatti: prima del fischio d’inizio pure andiamo a conoscere meglio il primo direttore di gara. Dati alla mano scopriamo che in stagione l’arbitro romano ha messo da parte già otto direzioni, di cui pure solo una occorsa nei tornei giovanili: nel complesso pure la giacchetta nera ha segnato a tabella ben 36 ammonizioni e due espulsioni già assegnati, come pure tre penalty concessi.

Volendo ampliare la nostra analisi pure scopriamo che in carriera lo stesso Luciani non ha mai incontrato il Cagliari primavera, ha ha avuto modo di seguire il Napoli primavera in una sola occasione, nell’edizione 2016-17 del Torneo di Viareggio. (agg Michela Colombo)

SFIDA EQUILIBRATA

Cagliari Napoli, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. Cerca il riscatto il Napoli dopo la sconfitta nel big match interno contro l’Inter: niente fuga al secondo posto sulla scia della Roma capolista per gli azzurri, che dopo lo 0-2 interno incassato sono stati costretti a vedere riavvicinarsi a un solo punto di distanza proprio i nerazzurri, l’Empoli e il Torino.

Più attardato il Cagliari che ha comunque imposto il pari senza reti al Torino che come detto è un diretto inseguitore degli azzurri al secondo posto. Più solidi i sardi nell’ultimo periodo, due sconfitte nelle ultime sette partite ed entrambe subite sul campo dell’Atalanta, che ha dunque eliminato anche dalla Coppa Italia i rossoblu. Ma la squadra di Agostini è risalita a quota 16 punti, a +5 dal Milan quartultimo e conseguentemente dai pericoli della zona play out.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Massimiliano Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello; Delpupo, Iovu, Palomba, Zallu; Tramoni, Conti, Kourfalidis; Pulina, Yanken, Astrand John. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, De Marco, Saco, Spavone, Cioffi; Ambrosino, D’Agostino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Cagliari Napoli Primavera al Centro Sportivo Asseminello, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA