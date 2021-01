Diretta/ Cagliari Napoli (Serie A) streaming video e tv: esame isolano per Gattuso

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI: SFIDA DI FRANCESCO-GATTUSO

Cagliari Napoli in diretta dalla Sardegna Arena di Cagliari in programma domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Esame isolano per Gattuso, col tecnico del Napoli che ha sottolineato senza mezzi termini, dopo il pareggio contro il Torino, come la sua squadra sia arrivata piuttosto scarica alla fine del 2020. Tantissimi impegni ravvicinati per gli azzurri che tra Milan, Lazio e Toro sono riusciti a riacciuffare solo un punto, per giunta in extremis con un gol di Insigne al 92′ contro i granata. La sentenza sulla partita contro la Juventus da ripetere ha restituito al Napoli un punto di penalizzazione e ha restituito speranza nella rincorsa europea, ma ora servirà tornare al successo sul campo di un Cagliari che dalla sua non può permettersi di lasciare punti con disinvoltura. I sardi dopo l’ultima sconfitta sul campo della Roma hanno visto ridursi a 4 i punti di vantaggio dalla zona retrocessione e non vincono in campionato dal match interno contro la Sampdoria del 7 novembre scorso. I rossoblu non riescono a cambiare passo e devono evitare ulteriori rallentamenti per non ritrovarsi alla fine del girone d’andata nella zona bollente della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

Le probabili formazioni di Cagliari Napoli, sfida che andrà in scena presso la Sardegna Arena di Cagliari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eusebio Di Francesco con un 4-2-3-1: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Gli ospiti guidati in panchina da Gennaro Gattuso schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Politano; Petagna.

