Diretta Cagliari Napoli/ Streaming video tv: Mazzarri sfida il suo passato (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI: OCCHIO ALLA VENDETTA DI MAZZARRI…

La diretta di Cagliari Napoli, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena lunedì 21 febbraio a partire dalle ore 19.00 alla Sardegna Arena. Le due squadre si affrontano per rincorrere obiettivi completamente diversi tra loro: da un lato i rossoblù ambiscono alla salvezza, dall’altro lato gli azzurri non vogliono mollare la corsa allo Scudetto. Le posizioni in classifica rispecchiano tale situazione: una è terza e l’altra è terzultima.

Le compagini arrivano comunque al positicipo da una striscia di risultati utili. Il Cagliari non perde da tre giornate: una vittoria e due pareggi, l’ultimo nello scontro diretto contro l’Empoli. Il Napoli invece è reduce dal pareggio contro la diretta contendente al titolo Inter, che ha fatto sì che i partenopei slittassero in classifica di una posizione. L’obiettivo, adesso, per entrambe, è conquistare punti preziosi per continuare il loro percorso.

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Cagliari Napoli sarà visibile in esclusiva per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con la piattaforma digitale DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione di Serie A in co-esclusiva con Sky. La gara odierna non è tuttavia tra quelle designate per la trasmissione in entrambe le emittenti. I telespettatori, per accedere al contenuto dal televisore, dovranno essere dunque in possesso di una Smart Tv o di un accessorio per collegare il dispositivo a Internet come il Chromecast oppure l’Amazon Fire TV oppure ad una consolle PlayStation o Xbox. In alternativa sarà possibile usufruire della visione in streaming tramite l’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC).

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Napoli dimostrano che i padroni di casa, oltre ad essere sulla carta sfavoriti, sono anche in difficoltà a causa della lunga lista di indisponibili. Non ci saranno infatti Rog, Walukiewicz, Strootman, Pavoletti, Lovato, Lykogiannis, Carboni, Nandez. Il tecnico Walter Mazzarri a fronte di ciò dovrebbe dunque schierare in questo modo il suo 3-5-2: Cragno; Goldaniga, Altare, Ceppitelli; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde. Anche gli ospiti, però, hanno qualche assenza pesante. Dovranno rinunciare a Lozano, Tuanzebe, Lobotka, Anguissa, Politano. Il tecnico Luciano Spalletti disegnerà così il suo 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

QUOTE CAGLIARI NAPOLI

Le quote della diretta Cagliari Napoli, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, confermano le previsioni sul risultato dettate dalla classifica. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti fissata a 5,75. Molto più plausibile e dunque più bassa la quota relativa al successo degli ospiti, che con il segno 2 è a 1,55. Il pari, infine, è fissato a 4,25.



