DIRETTA CAGLIARI OLBIA/ Streaming video tv: focus sulla formazione di mister Greco (21 luglio 2023)

DIRETTA CAGLIARI OLBIA: FOCUS SUGLI AVVERSARI

Mentre aspettiamo la diretta di Cagliari Olbia, spendiamo qualche parola in più sulla squadra che questa sera sarà la padrona di casa allo stadio Nespoli, che ospita la settima edizione del Trofeo Sardegna, partita amichevole che è naturalmente anche un derby regionale sardo. L’Olbia nella scorsa stagione ha chiuso al tredicesimo posto del girone B del campionato di Serie C con 41 punti in classifica, che erano stati frutto di nove vittorie, quattordici pareggi e quindici sconfitte, un ruolino di marcia insufficiente per raggiungere i playoff ma almeno sufficiente per salvarsi senza dover passare dai sempre pericolosi playout.

Naturalmente quindi stasera per l’Olbia sarà un test molto importante per la preparazione verso il prossimo campionato, sempre di Serie C, affrontando i cugini del Cagliari, che sono due categorie più in alto e sono naturalmente il principale punto di riferimento dell’intero movimento calcistico di tutta la Sardegna, con un ottimo rapporto anche con la società di Olbia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Olbia, valida per la settima edizione del Trofeo Sardegna, sarà visibile presumibilmente solo a livello regionale. Infatti la diretta tv è garantita da TeleRegione Live (canale 88 del digitale terrestre), che permetterà anche la visione in streaming tramite il proprio sito e i propri social. Aggiornamenti in tempo reale, inoltre, sui canali social dei due club.

SI CHIUDE LA PRIMA PARTE DEL RITIRO ROSSOBLÙ

Cagliari Olbia, in diretta venerdì 21 luglio 2023 alle ore 21.00 presso lo “Stadio Nespoli” di Olbia sarà una sfida amichevole, valida anche come settima edizione del Trofeo Sardegna. Si tratta della prima uscita stagionale per la formazione di mister Claudio Ranieri, impegnata nel ritiro estivo ad Asseminello prima di volare in Valle D’Aosta. Da lunedì 24 luglio, infatti, partirà il ritiro a Saint Vincent-Châtillon, che si chiuderà il 4 agosto.

I rossoblù hanno individuato nell’hotel Miramonti di St.Vincent il punto di riferimento dove alloggeranno la squadra e l’intero staff, mentre gli allenamenti quotidiani dei ragazzi di mister Ranieri si svolgeranno allo stadio “Brunod” di Châtillon, centro nevralgico delle attività del club durante il soggiorno ai piedi delle Alpi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Olbia, match che andrà in scena presso lo “Stadio Nespoli” di Olbia. Per mister Claudio Ranieri ancora tempo di verifiche ed esperimenti, anche perché il mercato dovrebbe regalare altri colpi di scena tra entrate ed uscite. Nel derby sardo odierno l’allenatore ex Roma ripartirà dal collaudato 4-3-1-2 con Radunovic tra i pali, in campo nella ripresa il neo acquisto Simone Scuffet. Linea difensiva composta da Zappa, Altare, Dossena e Azzi mentre a centrocampo dovrebbero agire Nandez, Makoumbou e il neo acquisto Jankto. A Mancosu, Luvumbo e Pavoletti il compito di scardinare la difesa avversaria. Indisponibile bomber Pavoletti.

