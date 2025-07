Diretta Cagliari Ospitaletto streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Temù.

DIRETTA CAGLIARI OSPITALETTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Cagliari Ospitaletto, una partita che non ha alcun precedente ufficiale; abbiamo parlato di entrambe le squadre, possiamo dire che quella bresciana non è mai stata nemmeno in Serie B, anzi ha dovuto penare parecchio per riuscire a conquistare la Serie C unica. L’Ospitaletto aveva giocato in Serie C2 a lungo negli ani Ottanta e Novanta: per la previsione 11 stagioni prima di arrivare alla promozione in C1 ma con immediato salto indietro, da quel momento sono arrivati i Dilettanti e addirittura Eccellenza e Promozione, qui con tanto di fallimento (era il 2000).

Ripartenza dalla Terza Categoria; ascesa immediata in Seconda ma poi si è dovuti arrivare addirittura al 2019 per un’altra promozione che ha portato l’Ospitaletto a disputare il campionato di Prima Categoria, acquisendo il titolo sportivo dell’Ostia Iseo è arrivata la Promozione come serie, quindi nel 2022 il ritorno in Eccellenza e dopo due anni ecco finalmente il grande salto in Serie C, tra i professionisti. L’obiettivo è quello di salvarsi, ma magari con un occhio di riguardo alla possibilità di giocare i playoff; questo lo vedremo, intanto sarà curioso scoprire come andrà l’amichevole contro gli isolani e dunque mettiamoci comodi, la diretta Cagliari Ospitaletto comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA CAGLIARI OSPITALETTO IN STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere a diposizione una diretta tv per Cagliari Ospitaletto, né di conseguenza una diretta streaming video per seguire l’amichevole.

ECCO I NUOVI ISOLANI!

Con la diretta Cagliari Ospitaletto parliamo di una partita amichevole che va in scena alle ore 17:00 di sabato 19 luglio 2025: gli isolani sono in ritiro a Temù, nel bresciano, ed è allo stadio Comunale di questa cittadina che le due squadre scenderanno in campo, c’è curiosità per il Cagliari reduce da un’altra salvezza.

Gli isolani, dopo l’impresa di Claudio Ranieri, ne hanno centrata un’altra con Davide Nicola che però ha lasciato la panchina: il suo posto lo ha preso Fabio Pisacane, già ex calciatore rossoblu ma soprattutto allenatore della Primavera con cui ha vinto la Coppa Italia.

Una bella investitura per lui, mentre l’Ospitaletto per la terza stagione consecutiva resta fedele ad Andrea Quaresmini, e la sua conferma è meritatissima visto che la squadra arancione ha conquistato la promozione in Serie C dominando il suo girone di Serie D.

Poco più di una sgambata oggi, ma comunque utile per provare a vedere all’opera le due nuove squadre; a tale proposito noi aspettiamo la diretta Cagliari Ospitaletto provando anche a fare chiarezza sulle formazioni che scenderanno in campo a Temù.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI OSPITALETTO

Nella diretta Cagliari Ospitaletto Pisacane dovrebbe utilizzare il 3-5-2, modulo con cui ha affrontato la seconda parte di stagione in Primavera e che anche Nicola usava l’anno scorso. Ipotizziamo una formazione di partenza, che naturalmente potrebbe essere del tutto sconfessata: in porta giocherà uno tra Caprile, Scuffet e Radunovic (con alternanza), in difesa potremmo avere Wieteska, Veroli e Luperto schierati in linea per poi aprire ad una zona centrale nella quale Prati può essere rilanciato come playmaker davanti alla difesa, Deiola e Adopo le due mezzali.

Per quanto riguarda le corsie, dipenderà da quanta spinta Pisacane voglia dare alla sua squadra: ad ogni modo abbiamo il sempre pronto Zappa a destra a giocarsela con Di Pardo, sull’altro versante Idrissi, pensando a un modulo maggiormente offensivo ci sono naturalmente Zortea e il giovane Vinciguerra promosso dalla Primavera. Davanti è stato confermato Piccoli, rimane il grande veterano Pavoletti ma c’è comunque curiosità per Borrelli che arriva dalla Serie B e per lo sloveno Prelec, classe 2001. Staremo a vedere…