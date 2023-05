DIRETTA CAGLIARI PARMA/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 76 (playoff Serie B, 30 maggio 2023)

DIRETTA CAGLIARI PARMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Cagliari Parma ci offrirà una partita che vanta naturalmente una tradizione molto ricca. I numeri complessivi dei confronti ufficiali ci parlano di ben 76 partite, nelle quali regna un equilibrio praticamente perfetto: il Parma infatti è in vantaggio ma davvero di un soffio, perché le vittorie degli emiliani sono 26 a fronte di 25 successi per il Cagliari e altrettanti pareggi, quindi possiamo raccontare di una storia davvero incerta e appassionante.

Video/ Cagliari Venezia (2-1) gol e highlights: Lapadula show! (Playoff Serie B, 27 maggio 2023)

Limitandoci agli ultimi dieci confronti ufficiali, che sono stati giocati dal 14 gennaio 2015 in poi, ecco che è invece in leggero vantaggio il Cagliari, grazie a quattro vittorie a fronte di tre successi per il Parma e altrettanti pareggi. Infine, dobbiamo naturalmente ricordare i risultati delle due partite di stagione regolare di questo campionato di Serie B 2022-2023: all’andata ci fu un pareggio per 1-1 alla Unipol Domus di Cagliari sabato 3 dicembre 2022, mentre è fresco il ricordo della partita di ritorno giocata sabato 22 aprile scorso al Tardini di Parma e vinta per 2-1 dai padroni di casa emiliani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cagliari Venezia (risultato finale 2-1): Lapadula show e sardi in semifinale!

DIRETTA CAGLIARI PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Parma sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport, che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Cagliari Parma, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa riguarda le piattaforme DAZN e HelbizLive, che a loro volta garantiscono le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video per i rispettivi abbonati.

CAGLIARI PARMA: GRANDE SFIDA!

Cagliari Parma, in diretta naturalmente dallo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, martedì 30 maggio 2023, e sarà la partita d’andata della semifinale dei playoff di Serie B. L’attesa è molto alta, sia perché la diretta di Cagliari Parma metterà di fronte due formazioni di eccellente tradizione sia perché in questo campionato hanno avuto un rendimento praticamente identico, infatti sardi ed emiliani hanno chiuso entrambi a quota 60 punti, anche se il Parma ne avrebbe fatto uno in più sul campo ma ha terminato a pari merito con il Cagliari a causa del -1 di penalizzazione.

DIRETTA/ Frosinone Cagliari Primavera (risultato finale 1-3): Vinciguerra, sigillo salvezza!

Il Parma comunque è stato quarto e ha quindi saltato il precedente turno preliminare nel quale invece è stato impegnato con successo il Cagliari, che sabato sera ha vinto per 2-1 contro il Venezia qualificandosi così per questa semifinale che si annuncia davvero avvincente. Ricordiamo che rispetto al preliminare si cambia format e la sfida sarà su andata e ritorno, con il verdetto che sarà quindi emesso sabato sera, al termine della partita allo stadio Tardini. Intanto però siamo naturalmente curiosi di scoprire che cosa succederà già stasera in Sardegna e quali risposte quindi ci darà la diretta di Cagliari Parma…

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PARMA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Cagliari Parma. Claudio Ranieri dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-1-2 e con questi possibili undici titolari: in porta Radunovic; davanti a lui, la difesa a quattro con Zappa, Dossena, Altare e Obert da destra a sinistra; a centrocampo ecco invece il terzetto che dovrebbe essere formato da Nandez, Makoumbou e Deiola; infine il reparto offensivo del Cagliari dovrebbe prevedere il trequartista Mancosu alle spalle dei due attaccanti, Luvumbo e naturalmente Lapadula.

La risposta del Parma di mister Fabio Pecchia dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici giocatori come titolari: l’eterno Buffon in porta, protetto dai quattro difensori Del Prato, Osorio, Cobbaut e Ansaldi da destra a sinistra; nel cuore della mediana la coppia formata da Bernabé ed Estevez; sulla trequarti Man a destra, Sohm in posizione centrale e Benedyczak sulla sinistra, a sostegno del centravanti Vazquez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Cagliari Parma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti, almeno per la vittoria nella partita odierna, i padroni di casa sardi: il segno 1 infatti è quotato a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,85 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Parma a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA