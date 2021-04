Diretta/ Cagliari Parma (Serie A) streaming video DAZN: ultima chiamata salvezza

DIRETTA CAGLIARI PARMA: SCONTRO DRAMMATICO!

Cagliari Parma, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 20.45 presso la Sardegna Arena di Cagliari sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Ultima chiamata salvezza in uno scontro diretto che sembra avere contorni drammatici in chiave salvezza. Per il Cagliari 22 punti, per il Parma solo 20, con le due squadre rispettivamente al terzultimo e al penultimo posto e il Torino, prima squadra in zona salvezza, a quota 27.

E’ evidente che solo chi dovesse uscire vincitore da questo scontro potrebbe coltivare ancora speranze di permanenza nella massima serie, mentre un pareggio potrebbe essere pernicioso per entrambe le compagini. Dopo la scossa prodotta dall’arrivo di Semplici in panchina al posto di Di Francesco, il Cagliari è caduto in un nuovo stato di crisi ed arriva a questo appuntamento cruciale dopo 4 sconfitte consecutive alle spalle. Non va meglio al Parma, sconfitto in casa dal Milan nell’ultimo turno e mai capace di trovare una vera continuità nel suo cammino stagionale, neppure dopo il cambio della guardia in panchina tra Liverani e D’Aversa.

DIRETTA CAGLIARI PARMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Parma sarà garantita sul canale DAZN 1, numero 209 della piattaforma Sky, per gli abbonasti che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, ecco che il match sarà diffuso in diretta streaming video per i propri abbonati dalla piattaforma DAZN, che ad ogni giornata di campionato trasmette infatti tre partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PARMA

Le probabili formazioni della sfida tra Cagliari e Parma alla Sardegna Arena. I padroni di casa allenati da Leonardo Semplici scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Cragno; Klavan, Rugani, Godin, Lykogiannis, Nainggolan, Duncan, Nandez, Zappa, Joao Pedro, Cerri. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto D’Aversa con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Mihaila, Pellè, Gervinho.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Cagliari Parma, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.20 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.40 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.20 volte l’importo investito con questo bookmaker.



