DIRETTA CAGLIARI PARMA (RISULTATO 0-0): DJURIC KO!

Al 28′ ancora Cagliari in avanti, ci prova Viola ma senza fortuna. Al 31′ tegola per il Parma, problema fisico che sembra rilevante per Djuric, al suo posto entra Bonny. Affonda Augello con Vogliacco che deve chiudere sul cross per Viola, quindi al 38′ viene annullato il gol del vantaggio del Parma di Bonny, in fuorigioco al momento del cross di Camara. Rischia ancora nel recupero la formazione emiliana, break di Viola su Valeri e scarico per Adopo che serve Luperto, conclusione fuori da posizione invitante. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA CAGLIARI PARMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Al fine di seguire la diretta Cagliari Parma senza acquistare un biglietto per la Sardegna Arena sarà obbligatorio inscriversi a DAZN.

SUZUKI SALVA SU FELICI!

Al 3′ primo lampo del Cagliari, cross di Augello con girata al volo di Viola, pallone sul fondo. Al 9′ interessante tentativo su punizione di Bernabè con pallone che manca il bersaglio di pochi centimetri. Al 14′ buona chiusura di Leoni su Piccoli che era stato cercato da un passaggio in verticale di Felici. Il Cagliari cerca molto Piccoli come riferimento offensivo, nel Parma Djuric predica per il momento nel deserto tentando qualche sponda. Quindi al 22′ doppia chance per il Cagliari: Felici impegna severamente Suzuki con una rasoiata indirizzata all’angolino, quindi il portiere del Parma sbaglia successivamente un’uscita e ne approfitta Mina, il cui colpo di testa si stampa però sul palo. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Cagliari Parma sta per farci compagnia, ed è un momento assolutamente delicato per Fabio Pecchia che, sconfitto in casa dal Lecce, ha perso la seconda partita consecutiva dopo il grande crollo (anche sfortunato) di San Siro. Il suo Parma ha vinto una sola volta nelle ultime nove giornate, e lo ha fatto contro il fanalino di coda Monza trovando il gol decisivo al 98’ minuto: quello che preoccupa è il rendimento contro le rivali dirette per la salvezza perché, oltre al Lecce, in questa striscia negativa i ducali hanno perso contro il Genoa e il Verona che è passato al Tardini, oltre a pareggiare sempre in casa contro il Venezia. Inevitabile dunque che anche da questi dati si evinca come il Parma abbia un problema non soltanto a livello tecnico-tattico ma anche nell’approccio a partite delicate in cui la posta in gioco è alta.

Noi possiamo dire che la squadra ammirata fino all’inizio di dicembre (vittoria sulla Lazio) non ci sia più ma può sempre tornare, scopriamolo insieme ed ecco allora le formazioni ufficiali, con la diretta Cagliari Parma che finalmente comincia! CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Yerry Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, N. Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; M. Keita, Bernabè; Cancellieri, Sohm, Camara; Djuric. Allenatore: Fabio Pecchia (agg. di Claudio Franceschini)

CAGLIARI PARMA, UNA BATTAGLIA PER NON RETROCEDERE

Alle ore 15:00 di domenica 9 febbraio 2025 si tiene la diretta Cagliari Parma. Presso l’Unipol Domus ci si gioca molto in ottica salvezza visto che si stanno per scontrare due formazioni decisamente attardate nella classifica del campionato 2024/2025. I sardi di mister Nicola vengono da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali subita per mano della Lazio, e si sono dunque ritrovati ad occupare la diciassettesima posizione in graduatoria con i loro ventuno punti. Separati dai diretti rivali della ventiquattresima giornata per un solo punto, i rossoblu continuano a lavorare per cercare di mantenere la categoria.

Un discorso molto simile vale poi pure per i gialloblu, dietro al Cagliari con venti punti e quindi in diciottesima posizione. Gli emiliani vengono a loro volta da due KO e quello rimediato in casa contro una diretta concorrente come il Lecce potrebbe aver lasciato il segno. I ducali hanno bisogno di riscattarsi al più presto possibile e tornare a fare punti per non dover poi annaspare ulteriormente. Il Venezia alle sue spalle è distante quattro punti ma delle nuove batoste contro squadre alla loro portata sarebbero davvero pesanti non solo da digerire ma anche da rimediare.

CAGLIARI PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Parma ci fanno pensare ad un 4-2-3-1 con Caprile, Zappa, Mina, Luperto, uno tra Obert o Augello, Makoumbou, Adopo, Zortea, Gaetano, Felici e Piccoli per quanto riguarda i padroni di casa di mister Nicola. I ducali dovrebbero a loro volta utilizzare un modulo 4-2-3-1 con Suzuki, Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri, Sohm, Keita, Cancellieri, Haj Mohamed, Mihaila e Djuric per tentare di rientrare in Emilia-Romagna con il bottino in tasca.

SCOMESSA CAGLIARI PARMA, LE QUOTE

Nonostante la vicinanza in classifica, le quote indicate dai bookmakers non sembrano lasciare molti margini di successo ad una delle due compagini impegnate nella diretta Cagliari Parma. Per quanto offerto da Snai, i rossoblu partono da una posizione di vantaggio nel puntare alla vittoria pagando l’1 a 1.90. Il pareggio è una possibilità concreta ma meno probabile se si pensa che l’x viene dato a 3.40 ed il 2, ovvero il successo dei ducali, è invece ancor meno plausibile ragionando sul 3.90 con cui è stato fissato.