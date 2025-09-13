Diretta Cagliari Parma streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di Serie A.

DIRETTA CAGLIARI PARMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Cagliari Parma? Vediamoli insieme in attesa che l’arbitro dia il via alle danze nella nostra classica rubrica sul calcio basato sui numeri per evidenizare i trend che sicuramente ci daranno molti spunti, mentre commenteremo la partita. Il Cagliari fatica molto sul piano offensivo: la media gol oscilla intorno a 0,9 a partita con un xG che spesso resta basso, segno di poche occasioni nitide create. La difesa, però, riesce a limitare i danni, con circa 1,2 reti subite in media e una compattezza che tiene la squadra aggrappata alle partite.

Diretta/ Inter Parma Primavera (risultato 0-0) streaming tv: ancora zero gol! (oggi 12 settembre 2025)

Il Parma ha invece un’impronta più spregiudicata: produce circa 1,4 xG per gara e segna con maggiore continuità, anche se dietro concede oltre 1,3 xGA. Il confronto mette quindi di fronte la prudenza e l’equilibrio dei sardi alla maggiore intraprendenza offensiva degli emiliani, con il rischio però di lasciare varchi in difesa. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Cagliari Parma, dove ci sarà finalmente il commento live del match. CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Belotti, S. Esposito. All. Pisacane. PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta (agg. Gianmarco Mannara)

Belotti al Cagliari e Dele Alli via da Como/ I movimenti del calciomercato "a sorpresa” (3 settembre 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE CAGLIARI PARMA

Con la diretta Cagliari Parma siamo in tv su DAZN1 soltanto per gli abbonati a entrambe le piattaforme, come sempre la diretta streaming video sarà disponibile proprio su DAZN.

GIÀ SFIDA SALVEZZA!

La diretta Cagliari Parma, in programma alle ore 15:00 di sabato 13 settembre 2025, può già rappresentare una sfida salvezza anche siamo soltanto alla terza giornata di Serie A 2025-2026: si affrontano infatti due squadre che prima della sosta per le nazionali, pur non demeritando, hanno raccolto un solo punto.

Caccia alla prima vittoria nel nostro campionato per entrambi gli allenatori: Fabio Pisacane, promosso dalla Primavera, ha sfiorato un bel pareggio nella sua Napoli ma è caduto all’ultimo respiro, venendo ripagato della stessa moneta con cui aveva punito la Fiorentina negli ultimissimi minuti della partita.

Calciomercato Parma News/ Il colpo Insigne prende forma? I contatti sono in corso (oggi 1 settembre 2025)

Il Parma invece ha avuto le sue occasioni contro la Juventus, ma è uscito sconfitto dall’Allianz Stadium; poi ha disputato una buona prova contro l’Atalanta ma si è dovuto accontentare di un punto, calendario terribile ma ora arriva un match abbordabile.

Una delle due squadre riuscirà finalmente a ottenere il successo? La diretta Cagliari Parma fornirà la sua risposta tra poco, prima però dobbiamo dare qualche altra informazione sulla partita della Unipol Domus e allora possiamo cominciare dalle scelte operate dai due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PARMA

Ecco allora il quadro della diretta Cagliari Parma per quanto riguarda le scelte degli allenatori: Pisacane può contare sul nuovo arrivato Belotti che farà coppia offensiva con Sebastiano Esposito, alle spalle invece centrocampo a cinque comandato da Prati con Adopo e Folorunsho sulle mezzali, Obert a sinistra e occhio a Palestra, che a destra sostituisce Zortea e potrebbe stupire. Si gioca dunque con la difesa a tre, come sempre: Yerry Mina in posizione centrale, Zappa e Luperto i due braccetti mentre in porta avremo Caprile, dalla panchina le alternative sono soprattutto Idrissi per le corsie e Borrelli davanti.

Modulo speculare per il Parma: Hernani e Ondrejka sono ai box, davanti con Mateo Pellegrino può giocare Oristanio mentre in mezzo al campo la candidatura sulla mezzala dovrebbe essere quella di Oliver Sorensen, naturalmente confermati sia Mandela Keita che Bernabè che sono ormai elementi fissi della squadra di Carlos Cuesta. Sulle fasce dovremmo vedere Lovik operare sulla destra e Valeri che invece presidia la mancina; difesa con Delprato sempre utilizzato da centrale sulla destra, dall’altra parte ecco Valenti con Circati a comandare il reparto che si dispone davanti a Suzuki.

CAGLIARI PARMA: QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Cagliari Parma: troviamo un quadro nel quale gli isolani sono favoriti dal valore pari a 2,05 volte la giocata sul segno 1 per la loro vittoria, mentre il successo dei ducali che è regolato dal segno 2 porta in dote una vincita equivalente a 3,65 volte la posta in palio. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker ha una quota corrispondente a 3,25 volte quanto messo sul piatto.