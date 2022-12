Diretta/ Cagliari Parma, streaming video tv: scontro diretto (Serie B)

DIRETTA CAGLIARI PARMA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cagliari Parma, in diretta sabato 3 dicembre 2022 alle ore 18.00 presso l’Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre ambiziose, che vogliono tornare in Serie A ma che devono recuperare terreno dopo un periodo tra luci e ombre.

Il Cagliari è decimo in classifica con 18 punti in quattordici partite, raccolti grazie a quattro vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Rossoblu reduci da quattro x di fila, l’ultimo per 2-2 sul campo del Frosinone. Il Parma, invece, è sesto con 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Gialloblu reduci dal ko interno nel derby contro il Modena.

CAGLIARI PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cagliari Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cagliari Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PARMA

Qualche dubbio da risolvere per Liverani e Pecchia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Cagliari Parma. Partiamo dalla compagine sarda, in campo con il consueto 4-3-1-2: Radunovic, Di Pardo, Capradossi, Obert, Carboni, Nandez, Viola, Rog, Kourfalidis, Luvumbo, Lapadula. Passiamo adesso ai crociati, schierati con il 4-2-3-1: Corvi, Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde, Sohm, Estevez, Bernabe, Vazquez, Man, Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cagliari favorito sul Parma secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote dei bookmakers di Eurobet: la vittoria dei rossoblu è a 2,35, il pareggio è quotato 3,15, mentre il successo gialloblu paga 3,10 volte la posta. Si profila equilibrio anche sul numero di gol: Under 2,5 a 1,75 e Over 2,5 a 1,98. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,72 e 2,00.

