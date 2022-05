Diretta Cagliari Pescara Primavera/ Streaming video tv: sardi reduci da una sconfitta

DIRETTA CAGLIARI PESCARA PRIMAVERA: SARDI REDUCI DALLA SCONFITTA DI ROMA

Cagliari Pescara Primavera, in diretta sabato 7 maggio alle ore 13:00, è valida per la trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. I sardi sono reduci dalla sconfitta subita in casa della capolista Roma, gara terminata con il punteggio di 2-1. Nel precedente turno, il Cagliari ha pareggiato contro il Verona, perdendo la terza posizione in classifica. I rossoblù occupano il quarto posto con 55 punti, in piena zona playoff.

Il Pescara arriva alla gara di Cagliari, dopo la sorprendente vittoria contro il Sassuolo, in cui si è imposto di misura, vincendo con il punteggio di 1-0. La squadra di Pierluigi Iervese, ultima in classifica con 18 punti, retrocessa ormai da tempo, vuole comunque onorare queste ultime giornate di campionato, come testimoniano il successo contro il Milan e quello dell’ultimo turno contro i neroverdi.

DIRETTA CAGLIARI PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Pescara Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI PESCARA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Cagliari Pescara Primavera, le quali scenderanno in campo nella trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. I sardi dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione del Cagliari, in vista della gara contro il Pescara: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni.

Pierluigi Iervese, tecnico del Pescara Primavera, dovrebbe rispondere schierando i suoi ragazzi con il consueto modulo di partenza, il 4-3-3. Ecco la probabile formazione abruzzese, in vista della trasferta che si disputerà sul campo del Cagliari: Servalli, Longobardi, Chiarella, Blanuta, Kuqi, Postiglione, Madonna, Delle Monache, Scipione, Mehic Dino, Mehic Amer.











