Diretta/ Cagliari Pisa, streaming video tv: ripartenza per due (Coppa Italia)

DIRETTA CAGLIARI PISA: SEMPLICI IN CAMPO!

Cagliari Pisa, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 21.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Nuovo capitolo stagionale per due formazioni che hanno comunque scelto di andare avanti con i rispettivi allenatori. Il Cagliari nella scorsa annata sembrava destinato alla retrocessione, ma Leonardo Semplici ha saputo impostare una rimonta lenta ma costante, che ha portato di nuovo i sardi in linea di galleggiamento. Per i rossoblu naturalmente l’obiettivo è ora evitare nuove sofferenze di questo tipo, con un mercato ancora in via di definizione.

Il Pisa dalla sua va avanti nel segno della continuità, con Luca D’Angelo saldamente in sella in panchina: i toscani nelle ultime stagioni in Serie B hanno sfiorato a più riprese i play off ma si sono dovuti accontentare di una comunque importante comoda salvezza. Vedremo se questa stagione potrà essere per i nerazzurri quella del salto di qualità, anche se l’obiettivo primario destra sempre la permanenza in cadetteria senza motivi di agitazione nel corso del cammino stagionale.

DIRETTA CAGLIARI PISA STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH DI COPPA ITALIA IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2021/22, e dunque anche Cagliari Pisa di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Italia 1. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING CAGLIARI PISA.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PISA

Le probabili formazioni di Cagliari Pisa, match che andrà in scena alla Sardegna Arena di Cagliari. Per il Cagliari, Leonardo Semplici schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro; Pavoletti. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Berra, Caracciolo, Leverbe, Birindelli; Piccinini, Quaini, Izzillo; Gucher; Marsura, Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Sardegna Arena di Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.



