Diretta Cagliari Pogon Szczecin/ Streaming video tv: amichevole polacca per Maran

Cagliari Pogon Szczecin, in diretta dalla Sardegna Arena, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 11 ottobre 2019. Si tratta di una partita amichevole, organizzata in occasione della sosta dei campionati che in questi giorni cedono il passo agli impegni delle Nazionali. Ecco dunque Cagliari Pogon Szczecin, che metterà i rossoblù sardi di Rolando Maran di fronte alla squadra polacca della città di Stettino, che milita nel massimo campionato della Polonia. Discreto banco di prova dunque per avere riscontri da parte dei ragazzi di Maran, il quale vorrà mantenere il ritmo partita e magari provare qualche novità per cercare di migliorare ulteriormente un Cagliari che finora sta facendo molto bene come confermano gli 11 punti in classifica dopo le prime sette giornate di Serie A, l’ultima delle quali ha portato ai sardi un ottimo pareggio a Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo avvisare tifosi ed appassionati che non sarà garantita la diretta tv per Cagliari Pogon Szczecin, l’amichevole che i rossoblù giocheranno questa sera alla Sardegna Arena. Non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, l’appuntamento dunque è dal vivo allo stadio oppure, per chi non potrà partecipare, con gli aggiornamenti che certamente il Cagliari fornirà tramite sito Internet e profili social ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI POGON SZCZECIN

Nelle probabili formazioni di Cagliari Pogon Szczecin naturalmente entreranno tutti i giocatori che Rolando Maran ha in questo momento a disposizione. Dal primo minuto oppure in corso d’opera con molte sostituzioni, ci sarà spazio per tutti, certamente compresi alcuni giovani della Primavera. Non verrà rischiato Birsa, reduce da una contusione alla coscia destra rimediata in allenamento nei giorni scorsi, assente forzato è naturalmente anche Cragno e in questi giorni stanno svolgendo lavoro differenziato anche Klavan, Lykogiannis e Pisacane. Sono invece cinque gli assenti perché convocati dalle rispettive Nazionali: sfuma l’incrocio con i suoi connazionali per Sebastian Walukiewicz, convocato nell’Under 21 polacca, oltre a lui sono lontani da Cagliari anche Luca Pellegrini, Robin Olsen, Artur Ionita e Nahitan Nández.



