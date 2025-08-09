Diretta Cagliari Racing Santander streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole (oggi sabato 9 agosto 2025)

DIRETTA CAGLIARI RACING SANTANDER (RISULTATO 0-0): VIA ALL’AMICHEVOLE!

In attesa della diretta Cagliari Racing Santander, possiamo rievocare l’unico precedente ufficiale nelle Coppe europee contro il calcio spagnolo per il Cagliari. Era la squadra che aveva vinto lo scudetto del 1970 trascinata da Gigi Riva e tanti altri campioni, di conseguenza nella stagione successiva ci fu per il Cagliari la partecipazione alla Coppa dei Campioni, un cammino che tuttavia terminò agli ottavi di finale al cospetto dell’Atletico Madrid.

La partita d’andata fu giocata a Cagliari il 21 ottobre 1970 e in realtà vide il successo per 2-1 dei rossoblù sardi con i gol dello stesso Gigi Riva e di Sergio Gori, ma al ritorno a Madrid il 4 novembre dello stesso anno l’Atletico si impose con un perentorio 3-0 che evidentemente sancì l’eliminazione del Cagliari dall’unica partecipazione in Coppa dei Campioni/Champions League della sua storia. Dal passato ormai parecchio lontano alla cronaca di quello che succederà oggi, adesso siamo pronti per seguire la diretta Cagliari Racing Santander! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI RACING SANTANDER IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Al momento in cui scriviamo non è in programma una diretta Cagliari Racing Santander in tv, l’amichevole non dovrebbe essere coperta nemmeno in diretta streaming video e allora sito e social rossoblù saranno i punti di riferimento per seguire la trasferta.

AMICHEVOLE IN SPAGNA

Sarà un sabato molto ricco oggi, 9 agosto 2025, grazie alla diretta Cagliari Racing Santander: l’amichevole in terra spagnola infatti dovrebbe essere un doppio appuntamento, a cominciare dalle ore 11.00 del mattino, per mettere minuti nelle gambe dell’intera rosa di entrambe le formazioni che si avvicinano all’inizio dei rispettivi campionati.

Due parole quindi anche sul Racing Santander, che ha chiuso al quinto posto lo scorso campionato di Segunda Division spagnola e di conseguenza punterà ad essere una delle candidate più autorevoli per la promozione nella Liga. Avversaria non durissima ma comunque di buon livello, ovviamente soprattutto a casa sua.

Il Cagliari del nuovo allenatore Fabio Pisacane arriva invece dalla vittoria contro il Saint Etienne sabato scorso nel Trofeo Gigi Riva, un appuntamento che per i rossoblù non può essere considerato una semplice amichevole e che ovviamente ha dato più fiducia in vista dei primi impegni ufficiali in Coppa Italia e in Serie A.

In precedenza il Cagliari aveva perso due amichevoli di fila contro Galatasaray e Hannover, di conseguenza una svolta era necessaria, soprattutto dal punto di vista psicologico, per avvicinarsi al meglio al vero inizio della stagione. Adesso il sorriso è tornato e si spera in altre buone notizie dalla diretta Cagliari Racing Santander…

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI RACING SANTANDER

Dovrebbe esserci tempo per ammirare in azione l’intera rosa dei rossoblù di mister Fabio Pisacane oggi, per le probabili formazioni della diretta Cagliari Racing Santander possiamo comunque provare a dare qualche indicazione magari in merito a chi potrebbe avere più spazio o comunque giocare titolare contro gli spagnoli.

Proviamo quindi ad indicare un modulo 4-3-2-1 il cui “11” titolare dovrebbe aprirsi con il portiere Caprile; davanti a lui, i quattro difensori potrebbero essere Zappa, Mina, Luperto e Obert; ecco poi a centrocampo il terzetto formato da Prati, Adopo e Deiola, mentre il reparto d’attacco del Cagliari potrebbe prevedere Luvumbo e Felici a sostegno del centravanti Piccoli.