Diretta Cagliari Real Vicenza/ Streaming video tv: primo test sardo (amichevole)

Cagliari Real Vicenza, in diretta dal campo comunale di Celledizzo a Pejo, è la sfida amichevole in programma oggi, sabato 17 luglio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. È dunque con la formazione veneta che comincia la stagione 2021-22 del Cagliari di Leonardo Semplici: dopo la salvezza recuperata in extremis a fine della scorsa stagione, la squadra dei 4 mori vuole prepararsi con calma e attenzione al prossimo campionato della Serie A, dove ci attendiamo certo molto. di più da parte dei rossoblu. Per farlo, la formazione sarda, concluso il pre-ritiro di Asseminello, è volata in Trentino, nella località di Pejo, che per la quinta volta dunque apre le sue porte ai rossoblu (che pure l’anno scorso hanno mancato all’appuntamento per via della pandemia). I quali pure dopo le prime sessioni tecniche e atletiche, sono pronti a scendere un campo per la prima sgambata della stagione, contro la Real Vicenza, club di Eccellenza veneto. Pur essendo solo il primo test ci attendiamo la solita valanga di gol da parte dei ragazzi di Semplici: chissà però che accadrà in campo.

DIRETTA GENOA STUBAI/ Video streaming tv: gli assenti per l'amichevole

DIRETTA CAGLIARI REAL VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Cagliari Real Vicenza non dovrebbe essere disponibile per gli appassionati: pure non è al momento prevista la possibilità di seguire l’amichevole in diretta streaming video. Punto di riferimento prioritario per tutti gli tifosi sardi sarà il sito e i canali social del club rossoblu, tramite cui la società dei 4 mori ci terrà continuamente aggiornati su quanto sta accadendo in campo contro i veneti.

Federico La Penna e Fabrizio Pasqua, squalificati due arbitri Serie A/ 13 e 16 mesi

DIRETTA CAGLIARI REAL VICENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Come abbiamo accennato prima, la diretta tra Cagliari e Real Vicenza sarà il primo test amichevole per i sardi di Semplici e certo non è cosa facile immaginare quali saranno le probabili formazioni di questo incontro. A Pejo al momento si trovano appena 26 giocatori della rosa sarda, tutti con pochissimi allenamenti alle spalle, ma pronti a mettere i primi minuti nelle gambe: Semplici poi sicuramente varierà molto il suo schieramento, provando a dare spazio a un po’ tutti i giocatori a disposizione. Ipotizzando comunque un 3-4-1-2 di partenza, come visto nel finale della stagione 2020-21 della Serie A, ecco che è assai probabile che questo pomeriggio trovi spazio subito Alessio Cragno tra i pali, con davanti magari Ceppitelli, Carboni e Zappa: a centrocampo è invece attesa per Deiola, Marin, Rog e Strootman. Per l’attacco il tecnico sardo potrebbe infine affidarsi a Joao Pedro e Cerri ma non dimentichiamo che sono presenti al ritiro trentino anche Simeone e Pavoletti: mancherà però Nainggolan, visto che il giocatore è ancora impigliato in questioni di mercato tra Cagliari e Inter.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Atalanta Albino Gandino (risultato finale 13-0): il tabellino, goleada Gasp!

© RIPRODUZIONE RISERVATA