Diretta/ Cagliari Reggina streaming video tv: sardi staccati dalla vetta (Serie B)

DIRETTA CAGLIARI REGGINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cagliari Reggina, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie B. Non decolla il campionato del Cagliari dopo l’ultima sconfitta sul campo dell’Ascoli nel posticipo di lunedì scorso. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella in Coppa Italia contro il Bologna con i sardi al momento decimi, staccati di 7 lunghezze dalla coppia di testa formata da Frosinone e Genoa.

La Reggina occupava il primo posto fino alla nona giornata, poi gli amaranto sono incappati in 2 sconfitte consecutive subite contro il Parma in trasferta e il Perugia in casa: problemi difensivi per i calabresi che ora sono quarti a -3 dalla sopra citata coppia di testa. Le due squadre non si affrontano in Sardegna dal 21 dicembre 2008, il match finì 1-1 in parità mentre il 28 gennaio 2007 la Reggina ha espugnato per l’ultima volta in campo dei rossoblu. Il Cagliari non batte la Reggina in casa dal 2-0 del 30 novembre 1997.

CAGLIARI REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cagliari Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cagliari Reggina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Reggina, match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Fabio Liverani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Mancosu; Lapadula. Risponderà la Reggina allenata da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Hernani, Fabbian, Mayer; Ricci, Menez, Rivas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.

