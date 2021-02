Diretta/ Cagliari Roma (Primavera) streaming video e tv. Arriva la capolista

DIRETTA CAGLIARI ROMA PRIMAVERA: I RAGAZZI DI DE ROSSI CERCANO LA SVOLTA!

Cagliari Roma, in diretta mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Arriva la capolista sul campo dei rossoblu, il Cagliari è reduce da una rocambolesca ma amara sconfitta in casa contro il Genoa, un 2-3 maturato dopo che i sardi erano stati inizialmente in grado di ribaltare il risultato sul 2-1. La classifica resta preoccupante per il Cagliari che resta schiacciato nel gruppo delle squadre a quota 9 punti in classifica in zona play out, con solo il Cagliari ultimo in classifica alle loro spalle. La Roma si presenta all’appuntamento da prima della classe anche dopo la sconfitta sul campo dell’Inter, la seconda di questa stagione per i giallorossi. La situazione vede comunque la squadra allenata da Alberto De Rossi capace di gestire 4 punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici, ma bisognerà fare attenzione al rendimento fuori casa dei capitolini, che hanno perduto nelle ultime due uscite esterne.

DIRETTA CAGLIARI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Roma Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Cagliari e Roma Primavera al Centro Sportivo Asseminello. I padroni di casa allenati da Alessandro Agostini scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Ciocci; Zallu, Michelotti, Palomba, Cusumano; Conti Jr, Korfalidis; Desogus, Delpupo, Tramoni; Contini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto De Rossi con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Podgoreanu, Tripi, Darboe, Ciervo; Milanese, Zalewski; Tall.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Cagliari Roma Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.40 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.30 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 1.85 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA