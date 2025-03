DIRETTA CAGLIARI ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sicuramente la storia assegna un netto vantaggio agli ospiti giallorossi verso la diretta Cagliari Roma Primavera, dal momento che negli ultimi dieci precedenti ufficiali la squadra capitolina ha ottenuto la bellezza di sette vittorie, delle quali tre anche in trasferta in Sardegna, a fronte di un paio di pareggi e una sola vittoria per il Cagliari, cioè il 2-1 casalingo di sabato 21 gennaio 2023.

La Roma però domina e i giovani giallorossi hanno conquistato la vittoria anche nei tre precedenti più recenti, compreso il match d’andata del Campionato Primavera 1 edizione 2024-2025: possiamo allora tornare in verità parecchio indietro, perché era la prima giornata e domenica 18 agosto 2024, quando la Roma debuttò con un successo casalingo per 4-1 contro il Cagliari. Certo, sono passati quasi sette mesi ormai, ma le indicazioni del testa a testa sono chiare per la diretta Cagliari Roma Primavera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI ROMA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Cagliari Roma Primavera in tv sarà su PrimaveraTv di Sportitalia, che sarà quindi il punto di riferimento anche per la diretta streaming video.

ESAME SARDO PER LA CAPOLISTA

La capolista sbarca in Sardegna per la diretta Cagliari Roma Primavera, uno dei piatti forti della ventinovesima giornata del Campionato Primavera 1 alle ore 13.00 di oggi, sabato 8 marzo 2025. Naturalmente sotto i riflettori ci sarà soprattutto la Roma che, con le ultime quattro vittorie consecutive, si è ripresa la vetta, anche approfittando del recente calo della Fiorentina. L’obiettivo fondamentale sarà ovviamente chiudere fra le prime due per accedere immediatamente alle semifinali scudetto e in questa trasferta sarda i giallorossi vogliono calare la cinquina.

Dall’altra parte del campo nella diretta Cagliari Roma Primavera avremo ovviamente i padroni di casa rossoblù, che arrivano invece da una preziosa vittoria ad Empoli, con la quale hanno posto fine a un periodo complicato salendo a quota 37 punti, quindi di fatto praticamente già salvi però anche abbastanza lontani dalla zona playoff. Una situazione che potrebbe favorire la serenità ma anche dare meno stimoli, che però con la capolista si dovrebbero trovare comunque per onorare la diretta Cagliari Roma Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA PRIMAVERA

Bolzan e Vinciguerra titolari in attacco per mister Fabio Pisacane nel modulo 3-5-2 dei sardi nelle probabili formazioni per la diretta Cagliari Roma Primavera. Il Cagliari Primavera avrà poi Iliev in porta, protetto dai tre difensori Pintus, Cogoni e Franke; infine, sarà molto folta la linea mediana per i sardi, con la regia di Liteta, le due mezzali Balde e Marcolini ed infine i due esterni, con Aria sulla corsia destra e Grande dall’altra parte.

Gianluca Falsini punta invece sul 4-3-1-2 per la Roma: partendo di nuovo dall’attacco, ecco Graziani trequartista alle spalle di Zefi e Misitano. Procedendo a ritroso, nel centrocampo a tre i titolari potrebbero essere Marazzotti, Romano e Coletta, infine in difesa ecco Marchetti e Reale nella coppia centrale davanti al portiere De Marzipiù i terzini, Sangaré a destra e Litti a sinistra.