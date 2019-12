Diretta Cagliari Roma Primavera/ Streaming video tv: grande sfida in Sardegna

Cagliari Roma Primavera, diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione Aia di Como, sarà una sfida molto interessante per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1: appuntamento alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 21 dicembre 2019. Possiamo certamente definire Cagliari Roma Primavera come una sfida di alta classifica, soprattutto per merito dei sardi rivelazione del campionato e secondi a quota 28 punti, mentre la Roma è quarta con 20 punti e deve vincere per ridurre la differenza dalla zona che varrà l’accesso alle finali scudetto senza passare dai playoff. Nella scorsa giornata effettivamente il Cagliari ha rallentato il passo perdendo sul campo della Fiorentina, mentre la Roma ha pareggiato per 0-0 in casa contro la Juventus, vedremo se qualcuno saprà tornare alla vittoria prima di Natale…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Cagliari Roma Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA PRIMAVERA

Vediamo adesso che cosa ci possono dire le probabili formazioni per Cagliari Roma Primavera. Max Canzi per i padroni di casa dovrebbe disegnare il 4-3-1-2 con la difesa a quattro formata da Cancellieri, Boccia, Carboni e Nader davanti al portiere Ciocci; a centrocampo i possibili titolari sono Lombardi, Ladinetti e Cossu, mentre Desogus sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti Contini e Gagliano. La replica di Alberto De Rossi dovrebbe prevedere il 4-3-3 per la Roma Primavera: in porta Zamarion; difesa a quattro con Maissa Codou, Trasciani, Bianda e Semeraro; a centrocampo possibile il terzetto formato da Chierico, Tripi e Sdaigui, mentre in attacco ci attendiamo Riccardi e Providence ali ai fianchi del centravanti Tall.



