Diretta/ Cagliari Roma Primavera streaming video tv: sardi e giallorossi appaiati (12 novembre 2023)

Cagliari Roma Primavera, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 11.00 presso lo Stadietto Giulini di Assemini sarà una sfida valida per la decima giornata del campionato Primavera 1. Sardi e giallorossi appaiati in classifica a quota 14 punti, la Roma continua ad andare avanti in maniera altalenante, dopo la vittoria di Monza per i giallorossi è arrivato un altro scivolone con una sconfitta interna contro la Juventus.

DIRETTA/ Juventus Cagliari (risultato finale 2-1): palo di Dossena! (Serie A, 11 novembre 2023)

Per il Cagliari 3 vittorie negli ultimi 5 impegni disputati in campionato e dopo il duro ko in casa del Genoa i sardi sono riusciti immediatamente ad opporre una reazione, con il colpo esterno in casa del Lecce Campione d’Italia in carica. L’ultimo incrocio nel campionato Primavera tra le due squadra in Sardegna si è disputato il 21 gennaio 2023, in quell’occasione è stato il Cagliari ad avere la meglio con il punteggio di 2-1.

Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Quote: Szczesny e Scuffet… in rimonta (Serie A, 11 novembre 2023)

CAGLIARI ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Roma Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Cagliari Roma Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Diretta tv: Vlahovic oppure Kean? (Serie A, 10 novembre 2023)

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CAGLIARI ROMA PRIMAVERA SU SOLOCALCIO

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Roma Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Giulini di Assemini. Per il Cagliari, Fabio Pisacane schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngan, Di Biase, Anghelè, Vacca. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini.

CAGLIARI ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.97.











© RIPRODUZIONE RISERVATA