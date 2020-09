Diretta Cagliari Roma/ Streaming video tv: amichevole di lusso in Sardegna

Cagliari Roma, in diretta dallo stadio Sardegna Arena del capoluogo sardo alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 12 settembre 2020, è una amichevole di lusso ad una sola settimana dall’inizio del campionato di Serie A, che vedrà naturalmente protagonisti sia i rossoblù sia i giallorossi. La diretta di Cagliari Roma attira dunque l’attenzione come una delle amichevoli in assoluto più interessanti di questa strana estate 2020: dopo il test già significativo contro il Frosinone, ecco ora per la Roma di Paulo Fonseca il confronto con il Cagliari del grande ex Eusebio Di Francesco, il quale dal canto suo potrà certamente sfruttare questa amichevole di lusso per capire a che punto sta la sua nuova creatura, quando siamo ormai a ridosso del via ufficiale alla nuova stagione 2020-2021. Per la Roma ci sarà da superare anche dal punto di vista psicologico il duro colpo del nuovo grave infortunio di Zaniolo, che purtroppo per tanti mesi non sarà a disposizione delle ambizioni dei giallorossi in Serie A e in Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CAGLIARI ROMA

Buone notizie per tifosi e appassionati: la diretta tv di Cagliari Roma sarà trasmessa da Sky sul canale numero 202 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Serie A. Di conseguenza, per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, mentre per tutti gli altri siti e profili social ufficiali delle due squadre saranno i principali punti di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

Adesso possiamo esaminare anche le notizie circa le probabili formazioni di Cagliari Roma, l’amichevole che oggi attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. Di Francesco dovrebbe puntare sul 4-3-3 per il primo vero test estivo della formazione sarda. In porta per il Cagliari potremmo vedere Vicario, protetto dalla retroguardia a quattro composta da Faragò a destra, Pisacane e Klavan centrali e Lykogiannis sulla fascia sinistra; a centrocampo ecco che il terzetto titolare potrebbe invece essere formato da Nandez, Ladinetti e Caligara; infine nel tridente offensivo c’è curiosità per Delpupo che potrebbe infatti affiancare le due certezze Joao Pedro e Simeone. Dall’altra parte Paulo Fonseca dovrebbe schierare la Roma con il modulo 3-4-1-2 e questi possibili titolari: Pau Lopez estremo difensore; retroguardia ormai consueta a tre, con Mancini, Cristante arretrato in difesa e Ibanez; a centrocampo invece da destra a sinistra i titolari potrebbero essere Santon, Diawara, Veretout e Calafiori, mentre Pellegrini dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Mkhitaryan e Perotti.

