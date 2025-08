Diretta Cagliari Saint Etienne streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole (oggi sabato 2 agosto 2025)

DIRETTA CAGLIARI SAINT ETIENNE (RISULTATO 0-0): INIZIA L’AMICHEVOLE

Con la diretta Cagliari Saint Etienne possiamo fare un tuffo nel passato. Infatti la partita amichevole di questa sera vanta un precedente ufficiale che è scolpito nella storia del Cagliari: il 1970 fu l’anno del leggendario scudetto per Gigi Riva e compagni, che di conseguenza nella stagione 1970-71 rappresentarono l’Italia in Coppa dei Campioni, alla quale ai tempi partecipava solamente chi aveva vinto lo scudetto.

Calciomercato Cagliari News/ Spunta Brekalo, ma occhio a Esposito. Due giocatori in uscita (30 Luglio 2025)

Il primo turno vide subito la sfida proprio contro il Saint Etienne e la data del 16 settembre 1970 è nella storia per il Cagliari, grazie alla vittoria per 3-0 contro i francesi grazie alla doppietta dello stesso Gigi Riva più il gol di Nenè in mezzo fra le due reti di Rombo di Tuono. Al ritorno in Francia due settimane più tardi vinse per 1-0 il Saint Etienne, ma per i rossoblù ci fu un meritato passaggio del turno. Il ricordo resterà per sempre indimenticabile, ma adesso naturalmente dobbiamo pensare alla diretta Cagliari Saint Etienne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Cagliari Hannover (risultato finale 0-2): Neubauer chiude i giochi! (amichevole 26 luglio 2025)

CAGLIARI SAINT ETIENNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Amichevole che attirerà l’attenzione per più di un motivo, la piattaforma Dazn si è di conseguenza aggiudicata i diritti per la diretta Cagliari Saint Etienne in tv, che di conseguenza sarà più precisamente una diretta streaming video.

AMICHEVOLE PER IL TROFEO GIGI RIVA

Il Trofeo Gigi Riva non può mai essere un appuntamento banale in Sardegna: c’è allora il fascino della storia contro una rivale evidentemente non scelta a caso per nobilitare la diretta Cagliari Saint Etienne, che si giocherà alle ore 20.30 di stasera, sabato 2 agosto 2025, presso la Unipol Domus del capoluogo sardo.

Calciomercato Cagliari News / Mazzitelli obiettivo a centrocampo, piace un giovane talento (26 Luglio 2025)

Un’amichevole importante nel cammino di preparazione verso il prossimo campionato di Serie A, ma anche un tuffo nel passato ricordando che il Saint Etienne fu avversario del Cagliari in Coppa dei Campioni. Adesso la squadra transalpina milita in Ligue 2, cioè in Serie B francese, ma il livello sarà comunque più che buono.

Il Cagliari avrà dunque una motivazione in più per cercare di vincere questa partita, ma naturalmente ci sono anche le esigenze più “concrete” del pre-campionato per Fabio Pisacane, che dopo avere vinto la Coppa Italia Primavera è stato promosso dalla società sulla panchina della prima squadra, una sfida affascinante per un allenatore al debutto fra i “grandi”.

Il Cagliari ha già disputato un buon numero di amichevoli in questa intensa estate 2025, le indicazioni tecniche e tattiche quindi non mancano per il suo nuovo allenatore, ma naturalmente oggi sarà la sera del saluto al pubblico di casa e di un omaggio alla leggenda che ha scritto la storia per l’intera Sardegna: ci sono davvero tanti motivi per seguire la diretta Cagliari Saint Etienne…

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAINT ETIENNE

Stiamo ancora imparando a conoscere le mosse di Fabio Pisacane, ma dopo le precedenti amichevoli in effetti qualcosa di significativo si può cominciare a dire circa le probabili formazioni della diretta Cagliari Saint Etienne. Ad esempio, ecco che il modulo tattico almeno di partenza per i rossoblù sardi potrebbe essere stasera il 4-3-3.

Quanto ai nomi dei calciatori del Cagliari che potrebbero essere titolari alla Unipol Domus per il Trofeo Gigi Riva, cominciamo da Caprile come estremo difensore e davanti a lui la retroguardia a quattro con Zappa, Wieteska, Obert e Zortea che potrebbero iniziare dal primo minuto; a centrocampo i favoriti sono invece Adopo, Prati e Deiola; infine in attacco potrebbe trovare spazio il giovane talento Liteta per completare il tridente con Piccoli e Luvumbo.