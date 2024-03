Diretta/ Cagliari Salernitana (risultato 2-0) streaming video: raddoppia Gaetano! (Serie A, 9 marzo 2024)

DIRETTA CAGLIARI SALERNITANA (RISULTATO 2-0): RADDOPPIA GAETANO!

La Salernitana prova a reagire allo svantaggio e si fa vedere al 31′ con Tchaouna, che chiama Scuffet alla respinta con i pugni. Al 33′ provvidenziale per la difesa granata un anticipo di Manolas su Gaetano pronto alla conclusione, al 40′ però arriva comunque il raddoppio rossoblu. Il 2-0 viene firmato da Gaetano, bravo a inserirsi su invito di Nandez. Si va all’intervallo con il Cagliari in doppio vantaggio sulla Salernitana. (agg. di Fabio Belli)

CAGLIARI SALERNITANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cagliari Salernitana sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Cagliari Salernitana sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

LA SBLOCCA LAPADULA!

Buona partenza della Salernitana con affondi di Weissman e Candreva ma al 12′ è il Cagliari a passare, dopo una conclusione di Bradaric per gli ospiti. Al 12′ sblocca il risultato Lapadula che scatta sul filo del fuorigioco su invito di Zappa e salta Ochoa, gol convalidato dopo il check del VAR che ha certificato la posizione regolare dell’attaccante. Ancora verticalizzazione dei sardi al 18′, Deiola manda in porta Jankto che si divora però l’occasione. Al 20′ corner di Nandez, stacco di Jerry Mina che non inquadra però la porta. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Cagliari Salernitana sta per cominciare. La squadra isolana ha raccolto una fondamentale vittoria a Empoli domenica scorsa, tornando a vincere dopo sei turni in cui aveva raccolto due pareggi: era già un Cagliari in ripresa, perché c’erano state quattro sconfitte consecutive seguite da due pareggi, di diversa fattura perché arrivati sul campo dell’Udinese e in casa contro il Napoli. In generale il Cagliari non vince alla Unipol Domus dal 14 gennaio, quando aveva piegato a sorpresa il Bologna; nel girone di ritorno i punti fatti sono 8, tutto sommato non male per una squadra che deve pensare a salvarsi. Discorso diverso per la Salernitana, sempre più ultima in classifica: gli amaranto non vincono dalla 18^ giornata (a Verona) e da quel momento hanno infilato solo due punti, frutto dei pareggi contro Torino e Udinese.

Che sia un momento difficile può anche essere evidente dal rendimento all’Arechi: la Salernitana non fa punti in casa dal 22 dicembre quando aveva pareggiato 2-2 contro il Milan, e non vince una partita interna dal 2-1 alla Lazio del 25 novembre. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il terreno di gioco, ecco le formazioni ufficiali per la diretta di Cagliari Salernitana! CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Deiola, Makoumbou; Jankto, Gaetano; Lapadula. Allenatore: Ranieri. SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Weissman. Allenatore: Liverani. (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Analizzando il bilancio dei precedenti in vista della diretta di Cagliari Salernitana possiamo dire che le ultime tre partite sono terminate in parità; prima ancora avevamo avuto tre successi del Cagliari e dunque la Salernitana non ha mai battuto il Cagliari nelle ultime sei gare. L’ultimo timbro resta un 3-2 nel gennaio 2004, in Serie B, mentre per trovare l’ultima vittoria in trasferta dobbiamo tornare indietro ad addirittura 36 anni fa, era l’aprile 1988 quando era arrivato uno 0-2 a favore degli amaranto in quello che era il girone B di Serie C1, una stagione nella quale la Salernitana aveva battuto il Cagliari anche nella partita di andata.

L’ultimo timbro casalingo della squadra sarda invece risale al maggio 2016, nella penultima giornata di una Serie B che era a 22 squadre: la squadra allenata da Massimo Rastelli, promossa in Serie A, aveva segnato tre gol nel secondo tempo con Bartosz Salamon, Niccolò Giannetti e Marco Sau, al minuto 79 invece la Salernitana – già sotto di due gol – era rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Alessandro Bernardini. (agg. di Claudio Franceschini)

SCONTRO SALVEZZA

Cagliari Salernitana, in diretta sabato 9 marzo 2024 alle ore 15.00 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari sta attraversando un periodo piuttosto negativo. Con la guida di Claudio Ranieri, l’obiettivo primario è naturalmente la salvezza. Attualmente si trova al terzultimo posto in classifica con 23 punti, alla pari con il quart’ultimo. È necessaria una maggiore coerenza rispetto a quanto finora mostrato. Nell’ultima giornata è stata conquistata una preziosa vittoria per 1-0 in casa contro l’Empoli.

La Salernitana ha iniziato la stagione con il consueto obiettivo di ottenere la salvezza, come negli ultimi due anni. Tuttavia, il rendimento è stato deludente, come dimostra il suo attuale ultimo posto in classifica con 14 punti, a meno nove dalla zona di salvezza. Questi risultati hanno portato a un nuovo cambio di allenatore, con l’addio di Pippo Inzaghi e l’arrivo di Fabio Liverani. Nell’ultimo turno la squadra ha ottenuto un pareggio per 1-1 in casa dell’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Salernitana, match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Claudio Ranieri schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Oristanio, Lapadula. Risponderà la Salernitana allenata da Fabio Liverani con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Weissman.

CAGLIARI SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Salernitana ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











