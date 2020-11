Diretta/ Cagliari Sampdoria (Serie A) streaming video tv: sfida fra tecnici esperti

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA: SFIDA TRA ROMANISTI

La diretta Cagliari Sampdoria, sabato 7 novembre 2020 alle ore 15.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà un match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due tecnici esperti sul palcoscenico della Serie A, Eusebio Di Francesco a Cagliari sta portando avanti il suo laboratorio calcistico, Claudio Ranieri è ormai una certezza per solidità. Dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia contro Torino, Crotone e Cremonese, per i sardi è arrivata una sconfitta a Bologna in una partita complicata e spettacolare, un 3-2 che ha confermato le difficoltà difensive ma anche la vocazione al gioco d’attacco dei rossoblu. Da quattro vittorie consecutive era invece reduce la Sampdoria tra Serie A e Coppa Italia, prima di un pareggio nel derby che ha comunque prolungato la serie positiva. Anche se i blucerchiati possono rammaricarsi per le occasioni fallite nel secondo tempo contro il Genoa, pur restando in zona Europa con un’ottima risalita dopo un difficile avvio di campionato.

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sampdoria sarà esclusiva dei canali satellitari della piattaforma Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A visibili appunto solamente su Sky. Inoltre per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA

Le probabili formazioni di Cagliari Sampdoria, sfida che andrà in scena presso la Sardegna Arena di Cagliari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eusebio Di Francesco con un 4-3-3: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Gli ospiti guidati in panchina da Claudio Ranieri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Candreva; Keita Balde, Quagliarella.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Cagliari Sampdoria grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.80, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.55, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.40 la posta scommessa.



