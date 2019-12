Diretta Cagliari Sampdoria/ Streaming video Rai: si replica subito in Coppa Italia

Cagliari Sampdoria, che sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 5 dicembre e rappresenta una sfida valida per il quarto turno della Coppa Italia 2019-2020. Gli scherzi del calendario hanno fatto sì che alla Sardegna Arena si replichi a soli tre giorni di distanza dalla partita di Serie A; le due squadre tornano così in campo una contro l’altra anche se probabilmente con scelte diverse rispetto ai giocatori. La stagione del Cagliari fino a questo momento è straordinaria: la squadra sta virtualmente lottando per la Champions League, in generale sembra aver chiuso con enorme anticipo il discorso salvezza e può davvero puntare ad un posto in Europa. La Sampdoria ha migliorato decisamente il suo passo da quando Claudio Ranieri si è seduto in panchina, la strada per salvarsi non è certo breve ma adesso ci sono tutti i presupposti per una brusca sterzata; intanto vediamo in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco per la diretta di Cagliari Sampdoria, analizzando in maniera più concreta le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sampdoria, salvo variazioni di palinsesto, sarà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport +: appuntamento in chiaro per tutti ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando, con la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA

Rolando Maran farà giustamente turnover in Cagliari Sampdoria: Olsen, ancor più vista la squalifica di Rafael Andrade, sarà in porta non potendo giocare in campionato e davanti a lui dovremmo avere Pinna e Lykogiannis sulle corsie laterali, con un pacchetto centrale che potrebbe essere composto da Klavan e Pisacane insidiati comunque da Walukiewicz. A centrocampo possibile riposo per Rog e Cigarini: spazio a Deiola e Oliva, Nandez invece potrebbe essere confermato mentre Nainggolan lascerà probabilmente la maglia a Ragatzu, che agirà alle spalle del tandem Cerri-Joao Pedro (ma anche Giovanni Simeone potrebbe essere titolare). La Sampdoria si schiera con il collaudato 4-4-2 di Ranieri: tra i pali va Seculin con una coppia centrale che potrebbe essere Murillo-Regini (Chabot se la gioca), sugli esterni sono pronti Depaoli e Augello. A centrocampo potrebbe cambiare tutto: Linetty ha bisogno di mettere minuti e forse ci sarà, Thorsby e Ronaldo Vieira si giocano l’altra maglia mentre Léris potrebbe andare esterno, a destra o sinistra con Emiliano Rigoni sull’altra corsia. L’argentino potrebbe anche giocare come seconda punta insieme a Caprari, da valutare però l’eventuale conferma per Gabbiadini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Cagliari Sampdoria indicano il vantaggio a favore della squadra di casa: il segno 1 che identifica l’eventualità del successo isolano vale infatti 1,95 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,65 che accompagna l’ipotesi del successo blucerchiato per il quale dovrete scommettere sul segno 2. Il pareggio porterebbe la partita ai supplementari: in questo caso la vincita sul segno X corrisponderebbe a 3,55 volte quanto puntato.



