Diretta/ Cagliari Sampdoria streaming video tv: sardi, momento sì (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA: SARDI FAVORITI!

Cagliari Sampdoria, in diretta sabato 15 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valida per la 8^ giornata del campionato Primavera 1. Momento sì per i sardi che si stanno risollevando dai bassifondi della classifica, il Cagliari ha avuto un inizio di campionato abbastanza timido ma ha saputo reagire vincendo le ultime 2 sfide disputate in casa contro il Napoli e a Lecce nell’ultimo impegno disputato.

DIRETTA/ Cagliari Brescia video streaming tv: i numeri di una lunga storia

La Sampdoria è al limite della zona play out, con 6 punti ottenuti nelle prime 7 partite e soprattutto con 3 sconfitte subite nelle ultime partite, di fila contro Atalanta, Frosinone e Juventus con i blucerchiati che stanno faticando a cambiare passo dopo le prime battute del campionato. Il 25 maggio scorso nei play off Cagliari e Sampdoria hanno pareggiato il loro ultimo precedente, nelle ultime 3 sfide con i sardi ospitanti il match si è sempre chiuso in parità.

Diretta/ Lecce Cagliari Primavera (risultato finale 0-1): vincono i casteddu

CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sampdoria Primavera sarà trasmessa su Solocalcio: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1. Per assistere al match sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 61 del digitale terrestre. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta streaming video di Cagliari Sampdoria Primavera gratuitamente tramite la medesima emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e collegarsi sul sito www.sportitalia.com.

DIRETTA/ Bologna Sampdoria (risultato finale 1-1): Aebischer la apre, Verre la chiude

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Sampdoria, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Michele Filippi schiererà la squadra con un 4-3-3- come modulo. Questa la formazione di partenza: Lolic; Sulis, Vitale, Palomba, Martino Coriano; Carboni, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Kosiqi, Deriu. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi, Miettinen, Peretti, Villa, Savio, Pozzato, Paoletti, Segovia, Conti, Malagrida, Montevago.

CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA