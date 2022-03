Diretta/ Cagliari Sampdoria streaming video tv: sfida di vertice (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Cagliari Sampdoria, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Asseminello sarà una sfida valevole per la 23^ giornata di Primavera 1. Sfida di vertice tra due formazioni che si presentano però scottate dalle ultime sconfitte subite in campionato. Il Cagliari dopo una lunga serie positiva ha subito un secco 2-0 sul campo del Sassuolo che è costato ai sardi il cambio della guardia al secondo posto in classifica, passato per un punto nelle mani dell’Inter.

Ancora peggio è andata alla Sampdoria che pur restando in zona play off ha subito un secco 1-4 sul campo amico contro la Juventus, manifestando quella discontinuità che ha spesso contraddistinto il cammino dei blucerchiati in questo campionato. Il match d’andata è stato pirotecnico e ricco di gol, con la Sampdoria vincente col punteggio di 5-3 sul Cagliari, mentre è terminato in parità col punteggio di 1-1 l’ultimo precedente a Cagliari, datato 6 marzo 2021.

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sampdoria Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



