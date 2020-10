Diretta/ Cagliari Sassuolo (campionato Primavera) streaming video e tv

Cagliari Sassuolo, diretta dal signor Zucchetti di Foligno, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1, in programma sabato 3 ottobre 2020 alle ore 14.00. Un gol di Contini al 90′ nella trasferta di Bologna ha permesso ai sardi di evitare quella che sarebbe stata la seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo quella interna all’esordio contro il Milan. Una situazione sicuramente da valutare per i rossoblu che l’anno scorso avevano stupito tra le squadre più in forma imponendosi come rivelazione del torneo e che ora invece hanno dovuto fare i conti con una partenza un po’ a rilento. Ha stupito invece il Sassuolo in campionato: nel mezzo i neroverdi sono usciti nel primo turno di Coppa Italia perdendo contro la Spal in casa, ma nelle prime due giornate di campionato sono riusciti a fare bottino pieno, piegando 3-2 l’Empoli in casa e poi riuscendo ad imporsi grazie a un rigore di Oddei sul difficile campo del Torino. Fare risultato anche a Cagliari sarebbe una candidatura per imporsi tra le rivelazioni del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Cagliari Sassuolo Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match del campionato Primavera tra Cagliari e Sassuolo. 4-4-2 come modulo prescelto dal tecnico Alessandro Agostini per i padroni di casa, con questo undici titolare schierato in campo. Cabras; Piga, Boccia, Cusumano, Michelotti; Kanyamuna, Conti, Delpupo; Masala, Contini, Desogus. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica schierato con un 4-4-2 con questa formazione dal 1′: Vitale; Saccani, Bellucci, Piccinini, Manarelli; Marginean, Artioli; Oddei, Mercati, Caniparoli; Mattioli.

