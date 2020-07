Diretta Cagliari Sassuolo/ Streaming video tv: emiliani per un sogno (Serie A)

Cagliari Sassuolo, in diretta dallo stadio Sardegna Arena del capoluogo sardo, si giocherà alle ore 19.30 di questa sera, sabato 18 luglio 2020, come secondo anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Gli spunti d’interesse non mancheranno in questa diretta di Cagliari Sassuolo, alla quale le squadre di Walter Zenga e Roberto De Zerbi arrivano in momenti di forma assai diversi. I rossoblù sardi sono reduci dalla pesante sconfitta sul campo della Sampdoria e cercheranno il riscatto per onorare nel migliore modo possibile il finale di un campionato che resta comunque più che positivo per il Cagliari. Non sarà tuttavia facile contro un Sassuolo che è tra le squadre più forti in questa “fase estiva” del campionato, come i neroverdi hanno dimostrato anche nelle ultime due giornate, nelle quali prima hanno vinto all’Olimpico contro la Lazio e poi hanno fermato la Juventus su un pirotecnico pareggio per 3-3 al Mapei Stadium. C’è ancora aperta una speranza di qualificazione alla prossima Europa League per il Sassuolo, vincendo a Cagliari i neroverdi renderebbero ancora più intrigante il finale del loro campionato…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CAGLIARI SASSUOLO

La diretta tv di Cagliari Sassuolo sarà garantita sui canali Sky, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO

Leggendo le probabili formazioni di Cagliari Sassuolo, ricordiamo che Walter Zenga ha problemi di formazione, perché per Nainggolan la stagione è finita mentre Ionita deve scontare una giornata di squalifica. Al posto di quest’ultimo potrebbe giocare Pereiro, mentre in avanti ci aspettiamo il rilancio di Joao Pedro dal primo minuto per affiancare Simeone. Anche in difesa Zenga dovrà fare i conti con diversi giocatori reduci da acciacchi vari e oggi potrebbe esserci il rilancio dal primo minuto di Ceppitelli e Klavan, rimasti in panchina a Marassi. Dall’altra parte dobbiamo osservare che il Sassuolo sarà in emergenza squalificati: il pareggio con la Juventus è costato caro in termini di ammonizioni, perché Magnanelli, Muldur, Berardi e Bourabia erano tutti diffidati. In attacco dovrebbe dunque toccare ad Haraslin completare un reparto comunque eccellente con Boga, Djuricic e Caputo, ma i problemi potrebbero essere soprattutto a centrocampo, dove potrebbe agire dal primo minuto Traore insieme a Locatelli, rendendo però ancora più offensivo (troppo?) l’assetto del Sassuolo. In difesa infine dovrebbe essere allargato in fascia Peluso con l’inserimento di Ferrari dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Cagliari Sassuolo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Neanche il fattore campo dovrebbe bastare al Cagliari contro un Sassuolo in grande spolvero: infatti il segno 2 è quotato a 2,15, mentre per la vittoria dei sardi il segno 1 è indicato a quota 3,05. Infine, il pareggio sarebbe l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori: il segno X vale 3,75 volte la posta in palio.



